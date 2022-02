Nakon subote s podosta oblaka u mnogim krajevima te mjestimične kiše, nedjelja će biti sunčanija i uz jačanje južine opet malo toplija. U ponedjeljak pak novo prolazno jače naoblačenje s kišom, u Dalmaciji lokalno i grmljavinom, a s padom temperature u višim predjelima moguć je i snijeg.

Na Jadranu će biti i prilično vjetrovito, u početku uz jugozapadnjak i jugo, zatim buru i sjeverni vjetar, ponegdje s olujnim pa i orkanskim udarima. Od utorka smirivanje vjetra te ponovno sunčanije, sredinom tjedna i sve toplije, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Naoblačenje popodne

U istočnim krajevima Lijepe Naše nedjelja sunčana uz umjerenu naoblaku, posebice prema kraju dana. Ujutro mjestimice može biti magle, a zapuhat će tijekom dana umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura danju od 11 do 14 °C, a jutarnje vrijednosti između -3 i 1 °C. Podjedna jutarnja temperatura zraka i u središnjoj Hrvatskoj, također moguće ponegdje s maglom. Najviša temperatura od 10 do 14 °C. Prvi dio dana bit će sunčaniji od drugog kada će zapuhati jugozapadnjak, koji može mjestimice biti jak.

Jak jugozapadnjak poslijepodne i navečer moguć je i u gorju, a u to doba dana pojačat će južni i jugozapadni vjetar i na sjevernom Jadranu. Poslijepodne će također biti oblačnije od prijepodneva, ponegdje uz mogućnost za kišu, i to posebno u dijelu Gorskog kotara te u Hrvatskom primorju. Dnevne vrijednosti temperature zraka na sjevernom Jadranu bit će više od 10 °C, a u gorju uglavnom niže.

Sunčano će prevladavati u Dalmaciji, uz postupno više oblaka od sredine dana, posebice u unutrašnjosti. Nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhat će prema kraju dana jugo, uz malo do umjereno valovito more. Najviša temperatura većinom 13, 14 °C. Podjednako toplo danju i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će dan obilovati suncem. Potkraj dana i u noći zapuhat će jugo, a u jutarnjim će satima mjestimice još biti slabe do umjerene bure.

U ponedjeljak česta oborina pa stabilnije

U ponedjeljak na kopnu prolazno jače naoblačenje s kišom koja će uz pad temperature uglavnom u višim predjelima Like i Gorskog kotara te u unutrašnjosti Dalmacije prelaziti u susnježicu i snijeg. Od utorka sunčanije, sredinom tjedna i toplije, no povremeno će biti vjetrovito, posebno u utorak na istoku.

Kiše će u ponedjeljak biti i na Jadranu, u Dalmaciji moguće lokalno i grmljavine. U utorak i srijedu prevladavat će sunčano. U ponedjeljak će nakon juga i jugozapadnjaka okrenuti na buru i sjeverni vjetar, ponegdje s olujnim pa i orkanskim udarima. Prema kraju utorka vjetar će oslabjeti i u srijedu okrenuti na sjeverozapadnjak, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec.

Meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov prognozirala je da će kraj tjedna biti specifičan po izraženoj južini, a početak novog proći će u znaku oborina, ali navečer i osjetnog zahlađenja. U ponedjeljak prijepodne uz južinu bit će razmjerno toplo, ali većinom oblačno s povremenom kišom, a zatim će zapuhati pojačan vjetar sa sjevera uz koji će navečer biti osjetno hladnije pa će u gorju kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Od utorka će jutra biti hladnija, ali tijekom dana sredinom tjedna opet oko 15 stupnjeva. Stabilno i većinom sunčano ostaje do kraja radnog dijela tjedna.

Na Jadranu u ponedjeljak većinom oblačno s kišom i pljuskovima, ali i sve jačom burom koja će već utorak slabjeti, a u srijedu i okrenuti na sjeverozapadnjak. Od utorka pravo proljetno vrijeme: uz obilje sunca će opet biti iznadprosječno toplo s 15-ak stupnjeva.