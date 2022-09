Kao i prvi, i drugi dan nove nastavne godine bit će većinom sunčan i razmjerno topao, ponegdje i vruć. No, već u srijedu sa zapada postupno naoblačenje, do kraja dana mjestimice uz mogućnost kiše.

Od četvrtka promjenjivo i nestabilno, te malo manje toplo, povremeno s kišom, često i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji na Jadranu mogu biti i izraženiji. Valja spomenuti i kako je u četvrtak velika vjerojatnost umjerenog i jakog juga, sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT pripremio mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, izvijestio je u utorak HAK. U Gorskom kotaru, Lici i Slavoniji ponegdje ima magle.

Tijekom jutra očekuje se pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, pa HAK savjetuje vozačima da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Posebna regulacija prometa na području grada Zagreba bit će od utorka, 6. rujna do četvrtka, 8. rujna zbog dolaska turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana u Hrvatsku.

Utorak pretežno sunčan i razmjerno topao

U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro mjestimice magla, osobito uz doline rijeka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 °C, a najviša dnevna između 28 i 30 °C.

Podjednaka temperatura zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će uz obilje sunčana vremena samo ponegdje biti male do umjerene naoblake. Vjetar većinom slab.

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, dok će u gorskim krajevima povremeno biti umjerene naoblake, ujutro mjestimice i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13 °C, uz obalu između 19 i 22 °C. Najviša dnevna od 26 do 28 °C, na moru između 28 i 30 °C.

U Dalmaciji sunčano, vrlo toplo i vruće, u unutrašnjosti ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, pri čemu more malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, uz obalu između 20 i 22 °C. Najviša dnevna uglavnom oko 30 °C.

Obilja sunčanog vremena i topline bit će i na jugu Hrvatske. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni.

Opet promjenjivije razdoblje

U srijedu u unutrašnjosti sa zapada porast naoblake, do kraja dana ponegdje uz mogućnost kiše. U četvrtak i petak promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova uz manji pad temperature zraka. U četvrtak će zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar.

Na Jadranu u srijedu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, a na sjevernom dijelu uz mjestimice umjerenu naoblaku ponegdje su mogući pljuskovi. U četvrtak i petak promjenjivo, s pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i izraženijima. U srijedu će zapuhati jugo koje će jačati, pa će u četvrtak biti jako i olujno, a u petak će postupno oslabjeti, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Dorian Ribarić je za RTL najavio da već potkraj srijede raste vjerojatnost za pljuskove, a oni će zatim biti svakodnevni, sve češći, a lokalno moguće i izraženiji pa i praćeni grmljavinom. Pritom će od petka i malo osvježiti uz naglo okretanje južine na sjeverni vjetar.

Meteorologinja N1 Tea Blažević također je prognozirala da nastavak tjedna pa i vikend donosi većinom nestabilne vremenske prilike.