Sutra nas očekuje vrijeme bez veće promjene. Ostaje pretežno sunčano i vedro te će rijetko na kopnu malo biti u rano jutro magla. Pod Velebitom se u noći očekuje jaka bura. U poslijepodnevnim satima temperatura će većinom diljem Hrvatske biti oko 30 stupnjeva. Neće biti previše vruće i dobro će utjecati na naše raspoloženje, javlja Danas.hr RTL-a.

Novi tjedan u unutrašnjosti Hrvatske započinje sunčanim ponedjeljkom. Puhat će slab vjetar, a temperatura će biti viša nego što je bila prošli tjedan, prognozirao je i Tomislav Kozarić za HRT. Tako će ujutro biti oko 15 stupnjeva, a najviša dnevna temperature popet će se i do 30 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu temperatura će rasti do 33 stupnja, dok će u Lici biti 28. Na zapadu zemlje bit će sunčano, a tek negdje u gorju može biti neke naoblake. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu u noći i ujutro slaba i umjerena bura. Popodne će zapuhati vjetar s mora koje će biti mirno i malo valovito.

U Dalmaciji će biti vruće i sunčano, a popodne bi moglo doći do naoblake u nekim područjima. Najviša dnevna temperatura bit će od 30 do 33 stupnjeva. Na jugu zemlje bit će oko 30 stupnjeva, a u dolini Neretve i više. Na nebu se može ponegdje vidjeti neki oblak, no sunce će, ipak, prevladavati.

Što nas očekuje idući tjedan?

Idući tjedan će biti sunčano, no može doći i do slabog razvoja oblaka.

"Od srijede i na malo nestabilnije vrijeme, uz malu vjerojatnost za popodnevni lokalni kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab, u utorak ponegdje umjeren istočni i jugoistočni. Danju vruće, a jutra toplija", piše HRT.

Na Jadranu će biti vruće, a dnevna temperatura popet će se od 30 do 34 stupnja. U utorak će na moru ujutro većinom puhati bura, a poslijepodne slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Do kraja tjedna sunčano i stabilno vrijeme, a mogla bi se pojaviti jutarnja magla uz riječne tokove, kazao je Bojan Lipovšćak s N1.

"Krajem tjedna kratkotrajno povećanje naoblake uz malu vjerojatnost za slabu kišu mjestimice i to uglavnom u Slavoniji i Baranji. Na Jadranu pravi ljetni tjedan s obiljem sunca i poslijepodnevnim maestralom. Temperature zraka u porastu i dalje tople noći, a dnevni maksimumi i do 38C", prognozirao je Lipovšćak.