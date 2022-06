Do kraja tjedna može se jamčiti većinom sunčano i vrlo toplo, gdjekad i vruće vrijeme, ali ne i sasvim stabilno. U srijedu će bura oslabjeti pa će jutarnja temperatura zraka biti malo niža nego u utorak. No, već potkraj četvrtka u sjevernim hrvatskim krajevima, a u petak i u južnijim povećana je vjerojatnost lokalnih pljuskova s grmljavinom, zatim i za opet ponegdje jaku buru.

Za idući tjedan prognoza nije dovoljno pouzdana pa s planovima aktivnosti koje ovise o vremenu valja pričekati, prognozirao je Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Sunčana i topla srijeda

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, vjetar uglavnom slab. Zbog vedre noći jutro će biti zamjetno svježije nego od u utorak - najniža temperatura većinom od 11 do 13 °C. Danju pak malo toplije nego u ponedjeljak, uz najvišu temperaturu oko 27 °C. I u središnjoj Hrvatskoj poslijepodne toplije, temperatura i do 29 °C, a u noći i ujutro također razmjerno svježe. Prevladavat će sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, većinom samo visokom, koprenastom ili slojevitom. Vjetar većinom slab južni.

Na zapadu zemlje pretežno sunčano. U Gorskome kotaru poslijepodne ponegdje umjeren razvoj oblaka, uz malu vjerojatnost za koju kap kiše. Ujutro podno Velebita slaba do umjerena bura, a od sredine dana na sjevernom Jadranu uglavnom slab zmorac. U gorju vjetar slab. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 °C u gorju do 30 °C na obali. Rano ujutro po kotlinama Like temperatura niža i od 10 °C.

U Dalmaciji sunčano. Ujutro slaba i umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i zapadnjak uz većinom malo valovito more. Ujutro temperatura od 15 °C u unutrašnjosti Dalmacije do 22 °C na moru, a poslijepodne oko 30 °C. U srijedu na jugu Hrvatske obilje sunčanog vremena i vedrine. U početku će puhati većinom umjerena bura, a od sredine dana zapadnjak i sjeverozapadnjak. More pritom malo i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 °C na obali do 31 °C u zaobalju i dolini Neretve."

U nastavku tjedna nestabilnije

U četvrtak u unutrašnjosti veći dio dana pretežno sunčano, a prema kraju dana nestabilno. Uglavnom u sjeverozapadnim i sjevernim predjelima ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, pa i izraženiji. U petak djelomice sunčano, još uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak na istoku te u gorju, zatim sunčanije. Vjetar većinom slab, u petak umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. I dalje vrlo toplo, a u četvrtak često i vruće.

Na Jadranu će i idućih dana prevladavati sunčano i vruće. U petak će prolazno biti nestabilnije - uz umjeren do jak razvoj oblaka popodnevni lokalni pljuskovi s grmljavinom najvjerojatniji su u Dalmaciji. U četvrtak uglavnom slab vjetar s mora, a zatim će zapuhati bura koja će krajem petka i u subotu ponegdje biti jaka, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić.

Tea Blažević je za N1 također najavila nove nestabilnosti. Četvrtak isto u početku sunčan, ali poslijepodne lokalno u unutrašnjosti pljuskovi praćeni grmljavinom, i to osobito na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. U petak bi prolaznih pljuskova moglo biti i na jugu zemlje. U danima vikenda većinom sunčano, vrlo toplo i vruće.