Siječanj je stigao kraju uz dosta sunčanog i suhog vremena, ali i s izraženom jutarnjom hladnoćom i minusima koji će tek malo ublažiti iznadprosječnu toplinu iz prve polovice mjeseca, koja je na samom početku godine bila i rekordna, kazao je meteorolog Dorian Ribarić u vremenskoj prognozi RTL-a, javlja Danas.hr.

Ovogodišnji siječanj vrlo vjerojatno će, kaže Ribarić, biti jedan od tri, četiri najtoplija siječnja u povijesti mjerenja, prije svega na kopnu. No, nakon te topline vremenske prilike bile su dinamičnije nego inače. Najprije s obilnim kišama i jednom dubokom ciklonom u Dalmaciji kada je na splitskom aerodromu palo gotovo 100 mm kiše u svega nekoliko sati. Imali smo nedavno i dvije vrlo neobične takozvane retrogradne ciklone u Jadranu, koje su se kretale od juga prema sjeveru, a s njima je bilo pod Velebitom orkanske bure preko 180 kilometara na sat. Te ciklone su za sobom povukle i hladniji zrak pa se u gorju skupila prilična količina snijega, u Delnicama prvi put još od 2018. na par dana preko metra visine. No, u nizinama je to bilo uglavnom samo kratkotrajno i dekorativno.

Stiže anticiklona s Atlantika

Veljača, kaže RTL-ov meteorolog, započinje nešto stabilnije pod jačim utjecajem anticiklone koja se i dalje prostire s Atlantika. Bit će i malo ugodnije do kraja ovog tjedna, ali idućeg tjedna sve je izglednija prava zimska hladnoća.

Danas ujutro i prijepodne bit će pretežno vedro, tek na sjeverozapadu uz manji porast naoblake. No, slabljenjem vjetra u jutarnjim satima mjestimice je moguća magla, osobito po kotlinama, ali i ponegdje na sjevernom Jadranu. Jutro za koji stupanj manje hladno, ali i dalje uz mraz. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u početku će biti promjenjive naoblake, a zatim sve češća i dulja sunčana razdoblja. Vjetar tek slab jugozapadni, a temperatura slična ili malo viša, oko 10 °C. Na istoku naoblačenje, ali bez oborina, a bit će i malo sunca. Puhat će slab do rijetko gdje umjeren jugozapadnjak, a bit će i ugodnije uz 9-10 °C. U Dalmaciji prolazno nešto više oblaka, ali će na moru ostati dojam sunčanog vremena. Vjetar slab, a temperatura između 11 i 13 °C. Na sjevernom Jadranu malo više oblaka nego jučer, ali bit će to opet veći dio poslijepodneva pretežno sunčano, a naoblaka će porasti tek krajem dana. Ponegdje će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura bez promjene, malo će porasti u gorju.

Za vikend toplije, a onda...

Od četvrtka u unutrašnjosti oblačnije i nestabilnije, mjestimice uz oborine, ali samo u malim količinama. U gorju će to uglavnom biti u obliku snijega, a u nizinama susnježica ili kiša. Oborine nešto izglednije u četvrtak, subotu i ponedjeljak. Za vikend toplije, ali idući tjedan čini se stiže novo zahladnjenje, kazao je meteorolog Ribarić.

Na Jadranu će u četvrtak biti promjenjivije, ali uglavnom samo u Dalmaciji uz koju kap kiše. Zatim sunčanije uz novu epizodu bure i tramontane, izraženije u subotu na jugu. Temperatura slična onoj nu srijedu, tek jutra malo manje hladna.

HAK: Lisica na A1, između Vrpolja i Prgomet

Hrvatski autoklub (HAK) javlja da je na autocesti A1 između čvorova Vrpolje i Prgomet uočena lisica pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat pa iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) korisnike mole za dodatan oprez. Vozilo u kvaru kod tunela Mravince u smjeru Dugopolja na brzoj cesti DC1 Solin-Klis.

Kolnici su mjestimice samo vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Katamaran na liniji Ubli-Korčula-Dubrovnik dana 3.veljače isplovit će u 15 sati.