Novi tjedan donosi nam i novu promjenu vremena, a ona ovoga puta neće biti tako ugodna. S početkom tjedna dolazi i nova promjena vremena. DHMZ najavljuje zahlađenje, kišu, pljuskove... Za Velebitski kanal izdano je i narančasto upozorenje zbog jake, ponegdje i vrlo jake bure.

“U noći i prijepodne na sjevernom Jadranu i zapadnim krajevima unutrašnjosti naoblačenje s kišom i pljuskovima, kojih će poslijepodne biti i na istoku. Ponegdje pljuskovi mogu biti i jače izraženi.

U Dalmaciji djelomice sunčano i uglavnom suho. Zapuhat će mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će umjerena i jaka bura, a na južnom dijelu zapadnjak i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 23 u zapadnim krajevima unutrašnjosti do 29 u istočnim, a na Jadranu od 27 do 32 stupnja”, prognoza je DHMZ-a za ponedjeljak.

Promjenjivo i u ostatku tjedna

Vrijeme se neće stabilizirati ni u ostatku tjedna. Bit će promjenjivo sa sunčanim razdobljima, povremenom kišom i nižim temperaturama. Kiša će biti češća u Dalmaciji, tijekom utorka i u Slavoniji. Novo naoblačenje će u naše krajeve stići već u četvrtak.

Vjetar će tijekom sljedećeg tjedna biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u četvrtak će okrenuti na jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjerena, jaka, lokalno i olujna bura te jugozapadnjak i jugo na krajnjem jugu zemlje.