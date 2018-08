PROGNOZA – SUNČANO I VRUĆE: Termometri će ići do 34°C, evo kad stiže osvježenje i drastičan pad temperature

I u novom će tjednu biti iznadprosječno toplo – većinom i vruće, ponegdje uz opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, te do petka pretežno suho i sunčano, uz samo mjestimice moguće kratkotrajne pljuskove, zatim znatno nestabilnije, uz veliku vjerojatnost zamjetnije promjene vremena tijekom vikenda.

Ponedjeljak – uglavnom suho, sunčano i vruće

U istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ujutro ponegdje uz mogućnost kratkotrajne magle i to uglavnom u Posavini. Tijekom dana uz umjeren razvoj oblaka mala je vjerojatnost pljuskova, većinom u zapadnoj Slavoniji. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 19 °C, a najviša dnevna uglavnom 32 ili 33 °C.

Podjednako iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će se nastaviti uglavnom suho i pretežno sunčano vrijeme, uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar.

Na sjevernom Jadranu sunčano i vruće. U gorskim krajevima uz povremeno više oblaka mala je vjerojatnost lokalnih pljuskova. Uz obalu će ujutro puhati umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura s olujnim udarima, koja će do sredine dana oslabjeti, a zapadno od Istre i prema otvorenome moru bit će i sjeverozapadnjaka. Najniža temperatura zraka od 14 do 16 °C, uz more između 22 i 24 °C, a najviša uglavnom od 29 do 33 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali u unutrašnjosti su mjestimice mogući poslijepodnevni pljuskovi i grmljavina. Ujutro slaba do umjerena bura, a zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz malo, samo ponegdje i umjereno valovito more. Bit će vruće s najvišom dnevnom temperaturom od 31 od 34 °C, piše HRT u vremenskoj prognozi.

I na jugu Hrvatske većinom sunčano i vruće, a poneki pljusak moguć je uglavnom u Konavlima. Vjetar slab do umjeren – najprije bura, zatim zapadni i jugozapadni.

Za Istru i ostatak hrvatske obale oglašen je žuti Meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme.

Veći dio tjedna uglavnom suho, sunčano i vruće, ali…

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i vruće, uz većinom slab vjetar. Uz umjeren razvoj oblaka ponegdje može biti pljuskova, i to uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, osobito prema kraju tjedna, kada je sve veća vjerojatnost zamjetnije promjene vremena, za vikend i pada temperature.

I na Jadranu idućih dana većinom sunčano i vruće, uz tople noći. Vjerojatnost za pljuskove raste prema kraju tjedna, već u petak na sjevernom Jadranu, zatim i južnije. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, osobito prema otvorenom moru sjeverozapadni, a uz obalu ujutro većinom bura.

Budući da je tijekom vikenda diljem Hrvatske sve veća vjerojatnost znatnije promjene vremena – radove na otvorenome kojima smeta kiša preporuča se obaviti do petka.