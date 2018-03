PROGNOZA: Oblaci i sivilo u unutrašnjosti, na moru sunce – ali za vikend ćemo svi uživati

Na većem dijelu Jadrana bit će danas pretežno sunčano, samo na južnom dijelu uz prolazno više oblaka je mjestimice moguća kratkotrajna kiša. U unutrašnjosti će biti umjereno, a u gorskim krajevima i pretežno oblačno ponegdje uz mogućnost slabe kiše, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, u gorju povremeno i jak. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna, podno Velebita i orkanska bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva.

Oblačno i sutra, na Jadranu olujna bura

U petak će unutrašnjosti biti umjereno oblačno, a ujutro mjestimice će biti magle i niskih oblaka. Na moru pretežno sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka, na udare olujna bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 8 do 13, na moru između 15 i 20 °C.

Vikend sunčan

Vikend će ipak posvuda biti sunčan, osim djelomice na Jadranu u nedjelju. I temperature će porasti, pa bi ponegdje mogle dosegnuti i vrlo ugodnih 19 stupnjeva Celzija.



Nakon obilja kiše ovoga mjeseca, dobra je vijest da dugoročnije prognoze ne predviđaju kišu, osim možda ponegdje u nedjelju i ponedjeljak.

VAKULA TVRDI: Dolaze ljepši dani!