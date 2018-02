PROGNOZA NORVEŠKIH METEOROLOGA NAJAVLJUJE VELIKI PREOKRET: Snijegu uskoro neće biti ni traga, evo kada stižu proljetne temperature

Yr.no za Zagreb predviđa nastavak minusa do subote, kada bi temperatura trebala biti oko nule, dok će se u nedjelju popeti na plus šest uz razvedravanje. Temperature u plusu nastavit će se i tijekom idućeg tjedna, kada će rasti, pa će tako u utorak biti sedam stupnjeva, u srijedu devet, a u četvrtak čak plus 16, no uz nešto kiše.

Nakon što je najavljeni ledeni val sibirske zime zahvatio i Hrvatsku ovog tjedna, gotovo cijela zemlja je u debelim minusima, a ima i snijega. Jučer i danas je najniža zabilježena temperatura bila ona od minus 20 na Zavižanu. Meteorolozi vrhunac hladnog vala najavljuju za sutra i prekosutra.

SIBIRSKA ZIMA LEDOM OKOVALA ZEMLJU, EVO GDJE JE NAJGORE: Jutros je izmjereno -20, a stižu novi snijeg i još niže temperature

JOŠ JEDNO SIBIRSKO JUTRO U HRVATSKOJ: Temperature pale i do -20, ali još nismo došli do vrhunca ovog hladnog vala



Iako kalendarsko proljeće počinje tek potkraj ožujka, klimatološko bi trebalo početi već za dva dana pa se čini zaista neobičnim da se ovako hladni val pojavio tek sada na kraju zime. Norveški meteorološki institut Yr.no predviđa nastavak temperatura u minusu do kraja ovog tjedna. Konačno bi trebalo zatopliti u nedjelju, nakon čega će temperature samo rasti pa bi idući tjedan glavni grad Hrvatske mogao mjeriti i plus 16 stupnjeva, što je mnogo sličnije proljeću. Norveški meteorolozi predviđaju da u Hrvatskoj sada više neće biti snijega.

Yr.no za Zagreb tako predviđa nastavak minusa do subote, kada bi temperatura trebala biti oko nule, dok će se u nedjelju popeti na plus šest uz razvedravanje. Temperature u plusu nastavit će se i tijekom idućeg tjedna, kada će rasti, pa će tako u utorak biti sedam stupnjeva, u srijedu devet, a u četvrtak čak plus 16, no uz nešto kiše.

ZAGREB

U Osijeku bi potkraj idućeg tjedna trebalo još više zatopliti. Temperature će u minusu biti još do kraja ovog tjedna, a u subotu će se popeti na minus tri. Tamo bi još nešto snijega moglo pasti u petak, ali ne i poslije toga. U sljedeću bi srijedu u Osijeku mogla početi kiša, no uz ipak više temperature, od 11 stupnjeva, koje će se u četvrtak popeti na čak 20 stupnjeva.

OSIJEK

Rijeka će biti u minusu još samo sutra, nakon čega će se temperatura porasti, no uz kišu tijekom vikenda i idućeg tjedna. I u Primorju će temperature narasti pa bi tako najviša tijekom idućeg tjedna mogla biti ona od plus 12 stupnjeva.

RIJEKA

Drastičan porast temperatura u odnosu na sadašnje stanje očekuje se i u Dalmaciji, gdje će dosta zatopliti već ovog vikenda, a taj će se trend nastaviti i tijekom idućeg tjedna. Split će tako ovog vikenda mjeriti 12 i 14 stupnjeva, a potkraj idućeg tjedna temperatura bi mogla doseći i do 16 stupnjeva.

SPLIT

Iako nešto manje, zatoplit će i u Lici. U Gospiću bi još u četvrtak moglo biti snijega, uz temperaturu od minus pet stupnjeva, a nakon toga će se nastaviti s kišom i višim temperaturama. Tamo bi već u nedjelju moglo biti plus osam stupnjeva, a u iduću srijedu devet.

GOSPIĆ

Norveški meteorolozi javljaju da će zatopliti i na samom jugu zemlje, također uz kišu. Već u petak bi Dubrovnik mogao mjeriti 13 stupnjeva, a potkraj dućeg tjedna i plus 15.

DUBROVNIK