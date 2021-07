Subota je nakon tuče u Slavoniji prošla mirnije, ali dolaze nove nestabilnosti koje će ovog puta zahvatiti veći dio zemlje, odnosno unutrašnjosti. Na obali i otocima uglavnom će ostati vedro i vruće, prognozirala meteorologinja Maja Bubalo za Dnevnik.hr.

Kako se bude premještala fronta nestabilno će vrijeme u nedjelju zahvatiti većinu kopnenih predjela. Mjestimične kiše u unutrašnjosti bit će već od jutarnjih sati, većinom u središnjim i istočnim predjelima.

Na moru će nedjeljno jutro biti pretežno sunčano, na sjevernom će dijelu puhati umjerena, a pod Velebitom povremeno jaka bura, dok će južnije puhati sjeverozapadnjak. Najniža temperatura u gorju bit će 15 stupnjeva Celzijevih, a na istoku zemlje do 23 stupnja. More očekuje još jedna topla noć tijekom koje će se mjeriti između 19 i 25 stupnjeva

Pljuskovi u drugom dijelu dana

U drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo oblačno, a mjestimice je moguća kiša ili izraženiji pljuskovi i grmljavina koji će biti lokalnog karaktera. Prema kraju dana bit će česta sunčana razdoblja. Temperatura će se kretati većinom do 30 Celzijevih stupnjeva.

Slično će biti i u Slavoniji i Baranji, promjenjivo oblačno s povremenom kišom, dok su lokalno mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Prema kraju dana bit će manje oblaka, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva. U gorju će nedjelja biti djelomice sunčana i vrlo topla. Mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, iako je vjerojatnost manja nego u nizinama.

Na sjevernom Jadranu u nedjelju se očekuje pretežno sunčano i vruće. Povremeno može biti umjerene naoblake, ponajprije sredinom dana u Istri i na širem riječkom području, gdje postoji vrlo mala mogućnost za poneki pljusak. Puhat će bura, a prema otvorenome moru sjeverozapadnjak. Najviša temperatura kretat će se od 30 do 33 stupnja Celzijeva.

U Dalmaciji će biti sunčano i vruće. U unutrašnjosti sredinom dana uz lokalni razvoj oblaka postoji mala mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, a prema kraju dana bura. More i dalje ostaje toplo s temperaturom između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. UV indeks će u unutrašnjosti biti umjeren do visok, a na moru vrlo visok.

Idućih dana na kopnu i moru

Idućih dana na kopnu će biti djelomice do pretežno sunčano. U utorak se očekuje osjetno toplije vrijeme uz umjeren jugozapadnjak, a u srijedu nestabilnije, uz lokalne pljuskove i grmljavinu.

Na moru ostaje pretežno sunčano s relativno toplim jutrima. Na sjevernom dijelu u utorak lokalno može biti pljuskova koji će biti češći i izraženiji u srijedu. Danju zasada ostaje vruće, prognozirala meteorologinja Maja Bubalo za Dnevnik.hr.