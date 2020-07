PROGLAŠENA CRVENA UZBUNA ZBOG GRMLJAVINSKIH OLUJA: Popodne donosi kaos, stigla prognoza i za vikend

Dan će početi sparinom, no podnevni pljuskovi neće donijeti mnogo olakšanja, a mogu izazvati velike probleme

Fronte se redaju u razmacima od nekoliko dana i donose jesenski ugođaj u veliki dio zemlje, ali ne i u Dalmaciju gdje je situacija sa sušom prilično ozbiljna. Srećom, prognoza za zadnji srpanjski vikend nosi barem malo optimizma za ublažavanje tamošnjeg stanja, ističe RTL-ov prognostičar Dorian Ribarić.

Sparina pa obilni pljuskovi

Petak počinjemo barem djelomice sunčano, na jugu čak i potpuno vedro. Prijepodne posvuda vrlo toplo, mirno i prilično sparno, no sve nestabilnije. Naime, već sredinom dana s razvojem oblaka počet će se pojavljivati grmljavinski pljuskovi, a uz jače naoblačenje kiša će opet biti jaka u zapadnim krajevima. To se odnosi na sjeverozapadnu i središnju Hrvatsku, gorje te sjeverni Jadran gdje će pasti 15 do 30 litara po četvornome metru, osobito kasno poslijepodne kada je moguće i jače nevrijeme uz tuču i nakratko jake udare vjetra. U Slavoniji nestabilnosti nešto rjeđe, izraženije tek navečer u najzapadnijem dijelu.

Zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i obilne kiše, DHMZ je za središnju Hrvatsku proglasio crveni meteoalarm, dok je opasnost istaknuta i za ostatak Hrvatske.

Na krajnjem jugu veći dio dana sunčano, no prolazne će se nevere pojavljivati na zadarskom području, a navečer spuštati i prema Splitu. Pljuskovi i grmljavina najizgledniji su u noći na subotu, a barem malo kiše moglo bi pasti i u Dubrovniku.

Temperatura prije kiše tek malo niža nego danas, prilično sparno, a u Dalmaciji ostaje i prilično vruće.

Vikend na kopnu

Vikend na kopnu počinje već spomenutim pravim jesenskim ugođajem. Dosta oblaka, kiše, na sjeveru zemlje i obilne, a uz sjeverozapadnjak će i zamjetno osvježiti. No, već poslijepodne donosi postupno smirivanje vremena sa zapada i razvedravanje. U nedjelju opet stabilnije, ujutro nešto svježije te po kotlinama uz moguću kratkotrajnu maglu, no danju opet sunčanije i toplije. Mala je mogućnost za prolazni kraći pljusak u noći na ponedjeljak.

Vikend na moru

Na moru malo kiše može pasti još u subotu rano ujutro, a zatim slijedi postupno razvedravanje. Zapuhat će prolazno jaka tramontana, ali samo kratkotrajno i slabije od prošlih takvih vjetrovitih epizoda pa se more ne bi trebalo odviše izmiješati i ohladiti. Noći ostaju uglavnom tople, a samo će se u subotu dnevni maksimalci malo spustiti ispod 30. Od nedjelje opet prave ljetne prilike.