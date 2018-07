PROGLAŠEN ŽUTI METEOALARM: Za vikend planirate na izlet ili na more? Iako će biti vruće, prognostičari nemaju dobre vijesti

Za sutra je proglašen meteoalarm za južnu Dalmaciju, a za vikend će biti samo gore.

DHMZ za petak prognozira pretežno sunčano i u mnogim krajevima vruće, Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne uglavnom u gorskim krajevima te u Istri mala mogućnost pljuskova. Vjetar većinom slab, u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 °C.

No već danas je za srednju i južnu Dalmaciju proglašen žuti meteoalarm, prvenstveno zbog opasnosti od snažnog vjetra.

Za sutra je pak također oglašen žuti meteoalarm, ali samo za područje južne Dalmacije.

Za vikend pogoršanje

U subotu u početku pretežno sunčano i vruće, a osobito poslijepodne i prema večeri na zapadu i sjeverozapadu te na sjevernom Jadranu lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina. U nedjelju oblačnije i nestabilnije uz češću kišu i pljuskove, moguće i izraženije.

Povremena kiša i pljuskovi očekuju se i u ponedjeljak.

U Dalmaciji će se zadržati suho i vruće, a tek potkraj nedjelje te u noći na ponedjeljak mogući mjestimični pljuskovi, češći, ponegdje izraženiji u ponedjeljak.

Vjetar slab, u subotu povremeno umjeren jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni. Na Jadranu će u subotu puhati jugo koje će tijekom nedjelje postupno okretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar, a na sjevernom Jadranu u ponedjeljak i buru.

U subotu posvuda vruće, a od nedjelje će malo osvježiti.