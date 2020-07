PROGLAŠEN JE DAN ŽALOSTI ZBOG POGIBIJE 4 MLADIH: ‘Rekli su mi da je brzina bila oko 200 kilometara na sat’

Policija je utvrdila da 19-godišnji vozač nije prilagodio brzinu smanjenoj vidljivosti i zavoju te je zbog toga izgubio nadzor nad automobilom, sletio s ceste i udario u kuću

Nakon što su jedan sat nakon ponoći u četvrtak u slijetanju auta s ceste i udaru u kuću u Starim Mikanovcima poginuli 19-godišnji vozač iz Mrzovića, 18-godišnja suvozačica iz Starih Mikanovaca te 18-godišnji i 20-godišnji putnici iz Vrbice, policija je objavila nove detalje tragedije.

“Nesreća se dogodila na ulazu u Stare Mikanovce, na samom početku Vukovarsko-srijemske županije, na prijelazu iz Osječko-baranjske županije. Vozač, 19-godišnjak nije prilagodio brzinu kretanja svog vozila okolnostima na cesti, a to je smanjena vidljivost jer taj dio ceste nije osvijetljen, bio je mrak i tu je veliki zavoj koji je on previdio i izgubio nadzor nad vozilom koje se većim dijelom kretalo samo i naposljetku su udarili u zid obiteljske kuće, u donji desni dio kuće. Svi četvero na mjestu su poginuli. Smrt ovih mladih osoba konstatirala je liječnica Hitne medicinske pomoći iz Vinkovaca, a to je potvrdio i županijski mrtvozornik”, rekao je za Glas Slavonije glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske, Dragoslav Živković.

ČETVERO MLADIH POGINULO KOD VINKOVACA: Mladić je sletio s ceste i udario u kuću, svi su poginuli na mjestu

Auto zgnječen do stražnjih sjedala

Obitelj Božičević u Osječkoj ulici 56, još uvijek prepričava stravične trenutke nakon udara vozila u njihovu kuću. Kažu kako je od siline udarca prednji dio automobila bio zgnječen do stražnjih sjedala. Na travnjaku pored kuće vidljivi su tragovi guma koji sežu do jedne izbočine. Nakon izbočine tragova više nema što znači da je vozilo praktički sletjelo u kut kuće.

“Kćerka se nagnula malo preko balkona na bočnu stranu kuće i vidjela automobil, ali zbog prašine nije se dobro vidjelo. Izišao sam i vidio automobil, ali od prašine nisam vidio ima li koga u vozilu, nikakvi glasovi se nisu čuli. Nazvali smo policiju, koja je došla za 10-15 minuta i s policajcem sam pokušao otvoriti vrata, ali nismo uspjeli. Ubrzo je došla i Hitna. Policajci su mi rekli da je brzina bila oko 200 kilometara na sat”, rekao je vlasnik kuće Mirko Božičević.

VATROGASNI ZAPOVJEDNIK O TRAGEDIJI KOD VINKOVACA: ‘Takvo nešto nisam vidio u životu, četvero mladih unutra…’

Dan žalosti 1. kolovoza

Zbog tragedije su općine Semeljci i Mikanovci proglasile dan žalosti.

“Zbog tragične pogibije u prometnoj nezgodi stanovnika Općine Semeljci: Ivana Majhena, Ante Gazića i Marijana Petrića, Općinski načelnik Grga Lončarević proglašava dan 01. kolovoza 2020. godine (subota) Danom žalosti na području Općine Semeljci. Dan žalosti označit će se isticanjem zastave Republike Hrvatske i zastave Općine Semeljci na pola koplja na zgradi Općine i na svim zgradama i ustanovama kojima je osnivač Općina. Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati glazba u ugostiteljskim objektima. Općina poziva sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslovanje obavljaju primjereno Danu žalosti. Ovim putem izražavamo najdublju sućut obiteljima”, objavila je općina Semeljci.

PROMETNI STRUČNJAK O STRAVIČNOJ NESREĆI KOD VINKOVACA: ‘To je nacionalna katastrofa zbog koje treba uvesti ovih pet mjera…’