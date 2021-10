Govoreći o pravnom uporištu za uvođenje covid potvrda u zdravstvu i sustavu socijalne skrbi, profesorica na Katedri za radno i socijalno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Grgurev, rekla u "Dobro jutro, Hrvatska" HRT-a da postoji jedan propis koji štiti pučanstvo, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. To je, ističe, bio temelj za donošenje ovih odluka od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite, a odnosi se na sektor zdravstva i socijalne skrbi gdje se predviđa obveza ili testiranja ili pokazivanja potvrda o cijepljenju.

Grgurev je rekla da je nužno štiti stariju i ranjivu populaciju, te da su ovakve mjere trebale biti donesene i ranije. Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. rekla je da tijekom trenutnog četvrtog vala imamo i "novo oružje", odnosno cjepivo.

"Pa nema razloga da se netko ne cijepi ako je to cjepivo na raspolaganju i ima ga dovoljno za građane. Posebno se to odnosi na zdravstvene djelatnike koji su u kontaktu s ljudima. Ti ljudi mogu biti i teško bolesni, te mogu imati narušen imunološki sustav, odnosno mogu biti imunokompromitirane osobe. Znači takva osoba ako se i cijepi ne može imati dobar odgovor na to cjepivo. Prema tome onaj drugi koji za njega skrbi, kojemu je ta osoba povjerila svoje zdravlje, treba se cijepiti da bi zaštitila tu bolesnu osobu", poručila je Pavić Šimetin.

Test nije pouzdan?

Iako i cijepljeni mogu unijeti zarazu, Pavić Šimetin je naglasila da one osobe koje se testiraju, a nisu cijepljene imaju veće izglede da unesu zarazu od onih osoba koje su se cijepile ili su preboljele COVID-19. Istaknula je da test uvijek može biti lažno negativan.

Postavila je pitanje do kuda ići kada je riječ o sigurnosti. "Najveća sigurnost bi bila da se ljudi svakodnevno testiraju, pa čak možda i više puta, ali to je neprovedivo, stoga se mora ići na dogovor koji se smatra prihvatljivim, a rizik je minimalan. Cijepljenje i preboljenje donose dovoljnu razinu zaštite koju možemo prihvatiti, ali naravno da postoji i taj rizik da se te osobe zaraze, ali on je mali", kazala je.