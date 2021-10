Profesorica Maja Vehovec napisala je knjigu o funkcioniranju hrvatskog zdravstvenog sustava, ali iz ekonomske perspektive. Komentirala je strukturnu reformu sustava ministra Vilija Beroša i iskreno rekla što o njoj misli.

"Ona je parcijalna reforma kao što su sve do sada bile parcijalne. 11 ministara, kod svakog ministra smo imali poneku parcijalnu reformu, ili nedovršenu, jedino kod ministra Kujundžića nije bilo reforme, a drugo je bilo krpanje i onda su bile promjene vezane za Vladu. Ako je vlada promijenjena, promijenjen je i ministar i smjer se mijenjao. Imamo situaciju gdje preko 20 godina imamo dug u zdravstvu, on ostaje, dospjele obaveze rastu, a covid situacija je iznijela sve još u gorem okviru iako covid nije kriv za bazičnu situaciju financiranja, upravljanja, koje treba depolitizirati i vratiti u okvire normalnog financijskog poslovanja. Očito 2+2 nije u zdravstvu 4 u smislu financija", rekla je Vehovec.

'Hrvatska loše stoji s izvedbom reformi'

Smatra da je Beroš dao premalo argumentacije za državno preuzimanje županijski bolnica. "Premalo argumentacije je dao ministar i smatram da onda dolazi do raznih spekulacija. Kada netko gubi vlasništvo osjećaj gubitka je intenzviniji od osjećaja dobitka ili druge emocije. Oporba se buni. Kada je htio objediniti bolnice u Zagrebu ministar Milinović onda je to zaboravio, na vlasništvo bolnica. To je bio kiks te reforme. S ovom centralizacijom općih bolnica, koliko sam iščitala zakon, pretpostavljam da postoji motivacija, argumentacija ali ona nije dobro komunicirana i to je problem svake reforme u Hrvatskoj. Hrvatska općenito stoji loše s izvedbom reformi. Imali smo dosad jednu jedinu izvedbu reforme 2002. godine mirovinsku i poslije toga uvijek neke parcijalne situacije sa svim drugim sektorima", kaže Vehovec.

'Nemamo dobru politiku cijena niti politiku lijekova'

Predložila je i poteze koji bi trebalo povući u pravoj reformi, premda bi oni bili nepopularni.

"Niti imamo dobru politiku cijena, niti politiku lijekova. Ono plaćanje prema veledrogerijama, to nije prihvatljivo, to nije poslovanje ako se dug odgađa jer netko može trpiti 900 dana neplaćanje. Što se tiče pacijenata to je najnepopularnije, ono što se tiče njih sami. Imaju određene povlastice, za neke ljude se plaća osnovno zdravstveno, a za neke dopusnko osiguranje. Sve je to zakonski regulirano. Država kada to preuzme na sebe da ona to plaća za te skupine, što je politički lijepo i popularno, ona to ne izvršava i taj prihod izostaje u zdravstvenom sektoru. Tu je igra koja nema smisla. Ministar financija daje novac u sanaciji, a prethodno nije dao novac onaj koji pripada zdravstvenom sektoru", rekla je Vehovec.