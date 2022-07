Prije dva tjedna do javnosti je dospio sadržaj e-maila koji je Sanja Musić Milanović, supruga predsjednika Republike Zorana Milanovića, sa svoga službenog maila poslala ravnateljici Klasične gimnazije u Zagrebu Zdravki Martinić-Jerčić. U elektroničkom pismu se požalila na profesoricu matematike koja predaje njezinu mlađem sinu, a kojemu je ova zaključila ocjenu vrlo dobar. Nedugo nakon toga, njezinu sinu i još nekolicini učenika iz razreda, već zaključene ocjene preinačene su na više. Musić Milanović nije izričito tražila da se njezinom sinu promijeni već zaključena ocjena, ali je iznijela niz prigovora na rad profesorice matematike.

Budući da je slučaj dospio u javnost i da je cijela država brujala o tome, resorno ministarstvo poslalo je prosvjetnu inspekciju u Klasičnu gimnaziju gdje je utvrdila niz propusta, a ravnateljici je predloženo izricanje upozorenja profesorici matematike.

'Rekla mi je da je došla pisana žalba predsjednikove supruge'

Dva tjedna kasnije, prozvana profesorica dala je intervju Telegramu kazavši da je ravnateljica od nje zatražila da sinu Milanovićevih podigne ocjenu te je priznala da je to učinila iz straha. U intervjuu je prepričala dva sastanka s ravnateljicom škole. Na prvom, održanom 23. lipnja, sudjelovala je i školska pedagoginja, a profesorici je tada rečeno da su stigle neke neslužbene žalbe roditelja na njezin rad. Na drugom sastanku, 27. lipnja, nije sudjelovala pedagoginja.

"Tada razgovaramo samo ravnateljica i ja. Govori mi da je sada došla i pisana žalba predsjednikove supruge mailom i da su ponovno navedene sve iste primjedbe koje su i ranije bile izrečene. Govori mi da očito nije bio dovoljan prijašnji razgovor i da se radi o predsjednikovoj supruzi, čiji je utjecaj neupitan. Nakon toga, ravnateljica je od mene tražila da promijenim ocjene", rekla je u razgovoru za Telegram.

Kaže da je ravnateljica zatražila da trima učenicima zaključene četvorke "podigne" na petice.

'Nisam vidjela drugu mogućnost, nego poslušati ravnateljicu'

"Ja sam na to pitala gdje je tu pravda prema ostalim učenicima u razredu, zašto bi njih troje po novom kriteriju trebali dobiti više ocjene. Ona mi je na to rekla da izvučem prosjeke svih učenika iz razreda pa da vidim ima li netko sličan. Ja sam izvukla te prosjeke i nisam znala po kojem bih kriteriju sada trebala odabrati učenike koji bi trebali dobiti višu ocjenu pa sam pitala nju. Ona mi je odabrala učenike koji bi to bili", kazala je profesorica.

Na koncu je, kaže, sedmero učenika dobilo veću ocjenu od prethodno zaključene. Ispričala je i da joj je ravnateljica rekla da će, ako ne promijeni ocjene, u školu doći inspekcija i sve temeljito pročešljati, ustvrdivši da se pritom uvijek nešto nađe.

Ocjene je na koncu podigla jer "nije vidjelu drugu mogućnost, nego poslušati ravnateljicu". Priznala je i da ju je pritom bilo strah jer nije znala kako će se situacija odraziti na nju.

"Svi iz razreda su imali mogućnost pisati godišnji test za višu ocjenu. Svima je bilo rečeno da, ako žele pisati test za višu ocjenu, mogu. To je ponuđeno i onim troje učenika za koje je ravnateljica inicijalno tražila podizanje ocjene s četiri na pet. Međutim, ti učenici nisu htjeli pisati test za višu ocjenu", kazala je u intervjuu za Telegram.