PROFESORICA GANUTA POGIBIJOM SUGRAĐANKE PISALA ZADARSKOJ POLICIJI: ‘Zbog Laurine smrti stao je život mnogima. Za to ste odgovorni i Vi’

“Zbog Laurine smrti stao je i život mnogim ljudima koji se od te tragedije možda neće oporaviti nikada. Za to ste odgovorni i Vi jednako kao i roditelji počinitelja”, napisala je Našičanka Zenita Ocelić u pismu zadarskoj policiji nakon pogibije djevojke koju je u Starigradu motociklom usmrtio pijani 16-godišnjak

Hrvatsku javnost potresla je vijest o pogibiji 18-godišnje Laure Banaj iz Našica koja je smrtno stradala u Starigradu kod Zadra oko 4.40 ujutro kada je na nju motociklom naletio 16-godišnji Andrija B. pod utjecajem alkohola i bez dozvole za upravljanje tim vozilom. Djevojka je s trima prijateljicama ljetovala u Starigradu, a u trenutku nesreće vraćale su se iz diskoteke. Ostale djevojke prošle su bez ozljeda. Inače, poginuloj djevojci je prije dva mjeseca preminuo otac.

Pod dojmom pogreba nesretno stradale djevojke, ali i prilično čvrstih pretpostavki (koje nisu samo njene – iznio ih je u komentaru nesreće i prometni stručnjak Željko Marušić) da je zadarska policija suodgovorna jer se u Straigradu i Selinama već godinama znalo za “ludovanja” motociklom 16-godišnjeg Andrije, prosvjetna djelatnica iz Našica Zenita Ocelić uputila je javno pismo policiji u Zadru. Objavila ga je i na Facebooku, a ovdje ga prenosimo u cijelosti.

“Svoje učenike učim da se zakon mora poštovati”

“Poštovani pripadnici policije, javljam Vam se kao osoba koja je poznavala u Starigradu poginulu Lauru Banaj i s čijeg pogreba sam se upravo vratila kući. Tugu i bol koju smo svi osjećali neću Vam opisivati jer vjerujem da ju možete pretpostaviti.

Javljam Vam se i kao osoba koja odgaja svoju djecu učeći ih da se zakon mora poštovati. Učim ih to ne zato da ne bi bile sankcionirane već zato što zakon postoji da bi štitio ljude u našem okruženju od toga da ne stradaju, bilo materijalno, emotivno ili da netko ne izgubi život. Učim ih da budu obzirni građani koji će biti kvalitetni članovi našeg društva čineći ga boljim i humanijim.

Javljam Vam se i kao prosvjetna radnica koja se trudi ne samo naučiti učenike gradivo, već i da budu pošteni ljudi. Ne dozvoljavam da se na pisanim ispitima vara. Nema “progledat ću mu kroz prste” ako je bio nepošten. Dobro pazim da do prepisivanja ne dođe, dakle trudim se djelovati i preventivno, a ako ipak nekoga uhvatim, učenik dobije negativnu ocjenu. To im je i pouka da za nepoštivanje pravila slijedi kazna. Nakon što netko bude kažnjen zbog nepoštivanja pravila, prekršaja bude manje jer većina ljudi ako i ne uviđa zašto se trebaju pridržavati pravila, više ih se pridržava zbog straha od kazne. Profesori kod kojih učenici mogu varati obično su predmet sprdnje i učenici ih ne poštuju.

“Od Vas policije očekuje se isto takvo ponašanje”

Od Vas policije očekuje se isto takvo ponašanje. Prvenstveno da djelujete preventivno. Čitajući vijesti u kojima je na Facebook profilu malodobnog počinitelja vidljivo da motore vozi već godinama i čitajući komentare na društvenim mrežama u kojima brojni ljudi izjavljuju da je uobičajeno da se djeca voze na motorima za koje nemaju dovoljno godina, pa i godinama bez dozvole, shvaćam da ste Vi, pripadnici policije, ključni faktor u formiranju svijesti ljudi što je prihvatljivo ponašanje, a što nije.

Očigledno je da ne uviđaju ni djeca, a ni roditelji da se zakona treba pridržavati jer kazna za nepridržavanje će izostati. Bit ću direktna – Vas kao čuvare reda se ne shvaća ozbiljno kao ni onog profesora koji tolerira varanje. Mi profesori ako dozvolimo varanje na maturi, učenik koji je varao će nekom kvalitetnijem učeniku oduzeti mjesto na fakultetu. To je žalosno, ali ipak neusporedivo manje strašno od posljedica Vaše neučinkovitosti jer u Vašem slučaju one nekoga koštaju života. Zbog Laurine smrti stao je i život mnogim ljudima koji se od te tragedije možda neće oporaviti nikada. Za to ste odgovorni i Vi jednako kao i roditelji počinitelja”, napisala je ganuta, ali i ogorčena Našičanka u pismu zadarskoj policiji.

