PROFESORI NAPALI MINISTRICU: ‘Jednostavno laži, onako jedna nakon druge. Gledaš i ne vjeruješ što se događa’

Neki profesori kažu da baš ništa nije spremno za novu školsku godinu

Uoči početka školske godine, u kojoj se uvodi prilično pompozno najavljivana Škola za život, i jedina stvarna reforma, obvezna informatika, malo toga je spremno. Nema ni najavljivanih laptopa pa čak ni udžbenika niti digitalnog materijala.

SRAMOTA NEKOLIKO DANA PRIJE POČETKA NASTAVE: Premijer i ministrica pompozno najavili novi program, je li ovime propao?

Ministrica Blaženka Divjak u subotu je branila program, tvrdeći kako nije baš istina da ništa nije spremno “jer su svi učitelji informatike prošli edukaciju od 243 dana”, rekla je i nastavila: Dobili su podršku, dani su im digitalni materijali koji su sada pohranjeni u digitalnom repozitoriju. Jednako tako, udžbenici za informatiku su dopunjeni i izmijenjeni, oni su već sada spremni.

Prema tome, učenici kupuju nove udžbenike. Odbacila je i tvrdnje kako će morati raditi s razredima od 30 učenika, iako je pedagosški standard 15, ističući kako je prosječna veličina razreda 17. Na njen intervju za Novu TV obrušili su se kako sindikalisti tako i profesori informatike.

Edukacije su bile smiješne, a prošla ih četvrtina

“Jednostavno laži, jednostavno činjenice koje nemaju veze s istinom. Onako jedna nakon druge. Gledaš i ne vjeruješ šta se događa”, ogorčen je učitelj informatike Marko Šolić Edukacije su, kaže, bile smiješne. I tvrdi – netočno je da su ih svi nastavnici prošli.

“To lako provjerimo na toj samoj edukaciji. Npr. gdje je edukacija rada s darovitim učenicima, gdje je njihova edukacija – prošlo je 445 učitelja. Niti polovica. Ovih kategorija ima 10-ak, brojke se kreću tu negdje 300 do 600 za svaku kategoriju što znači da je cijelu edukaciju prošla četvrtina učitelja, uključila se u nju možda polovica”, ističe Šolić.

‘Kao da živimo u dvije različite države’

Jednako mu je smiješan komentar o prosječnom razredu od 17 učenika. “Prosječna plaća u Zagrebu je oko 7000 kuna. Ja kao visokobrazovani učitelj, nemam ni 6000. Prosjek – ta riječ ne znači previše. U mojoj školi svi su razredi preko 20 učenika”, rekao je profesor Šolić.

Reagirao je i sindikat Preporod “Mi kao da živimo u dvije različite države. S jedne strane učitelji nas upozoravaju da nisu spremni, da je edukacija bila nedostatna, da im je veliki problem to što nema udžbenika, nema računala, tableta, svega ostaloga što bi trebalo biti”, govori Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod za Dnevnik.hr

Ipak, stvari se kreću. Ravnatelji, profesori i roditelji znaju da neće sve ići glatko, ali nadaju se kako će se u roku od mjesec dva, svi problemi riješiti. “Imamo i nekih učitelja koji nisu, recimo, do sada prošli proces edukacije vezano uz taj informatički dio, ali to se odrađuje, prema tome, i oni bi trebali biti spremni”, rekao je ravnatelj OŠ Milana Landa Igor Matijašić. Dio udžbenika je ipak stigao, a nakon natezanja s nakladnicima, još jedan dio stiže u ponedjeljak, a do srijede svi bi trebali biti na broju.