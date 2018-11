PROFESORI DANAS ŠTRAJKALI: ‘Hvala našim političarima za uspješan štrajk. Hvala im što 100 kuna predstavljaju kao postignuće’

Podaci sindikata pokazuju da je od njihova članstva u osnovnim školama u štrajku bilo 4196 radnika (69 posto), a u srednjim školama 2035 radnika (66 posto), što predstavlja 68 posto cjelokupnog članstva

Sindikat zaposlenih u hrvatskom školstvu Preporod u srijedu je ocijenio kako je jednosatni štrajk njegovih članova u osnovnim i srednjim školama bio uspješan, a na ruku su mu išle izjave pojedinih političara i sramotna ponuda Vlade za povećanje osnovice plaće.

Mirenje Vlade i sindikata javnih službi oko povećanja osnovice plaće za 2019. godinu uspješno je završeno u utorak, kada su sindikati pristali na povećanje od tri plus dva posto. Jedini sindikat koji to nije prihvatio bio je Preporod koji je tražio povećanje od 18,9 posto, zbog čega je organizirao štrajk danas od 11,55 do 12,55 sati.

“U 24 godine sudjelovali smo u 14 štrajkova, a ovaj 15. je prvi u kojem smo bili samostalni, što je nama značajan trenutak”, rekao je predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić.

“Vladina sramotna ponuda išla nam na ruku”

Stipić je naglasio kako im je nekoliko stvari išlo na ruku. “Sramotna ponuda Vlade išla nam je na ruku. Za učiteljicu s 20 i nešto godina staža to je dodatnih 103 kune, i to ako dočeka rujan iduće godine”, objasnio je Stipić.

Novi državni proračun od 140 milijardi kuna najveći je do sada, no opet nema sredstava za učitelje. “Novca za učitelje nije bilo ni kada je proračun bio 100 milijardi, a nema ga ni sada kada je 140 milijardi”, kaže Stipić.

Na ruku su štrajkašima išle i neke izjave političara nakon uspješna mirenja. “Hvala našim političarima za uspješan štrajk. Hvala im što sto kuna predstavljaju kao postignuće, što govore o tri posto povećanja, a znaju jako dobro da će inflacija biti dva posto”, rekao je.

“Naša poruka je jasna”

“Hvala im i na tome što se hvale da su nam isplatili regres, božićnicu, dar za djecu, jubilarne nagrade. A ja ih pitam što bi to trebali ne isplatiti, ako su to prava osigurana kolektivnim ugovorom”, poručio je Stipić.

Podaci sindikata pokazuju da je od njihova članstva u osnovnim školama u štrajku bilo 4196 radnika (69 posto), a u srednjim školama 2035 radnika (66 posto), što predstavlja 68 posto cjelokupnog članstva.

“Ovaj štrajk je poruka da nezadovoljstvo ne dolazi od predsjednika sindikata, nego dolazi od onih na koje će se taj sporazum odnositi. Danas su konkretni ljudi prekinuli svoj rad i tih sat vremena se odvojili od svojih učenika, kako bi poslali poruku vlasti. Ta poruka je jasna – mi to ne prihvaćamo, mi to odbijamo, mi se sa time ne mirimo”, poručio je Stipić.