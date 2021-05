‘Povjerenstvo je odlučilo da je optuženi profesor počinio tešku povredu radne dužnosti i ujedno narušio ugled Fakulteta’

Zagrebački Veterinarski fakultet donio je odluku da je profesor, kojeg je najmanje devet studentica prijavilo za seksualno uznemiravanje počinio tešku povredu radne tužnosti te narušio ugled fakulteta.

Dekan Veterine Nenad Turk potvrdio je za portal Srednja.hr da je povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika fakulteta odlučilo u vezi spomenutog profesora. Prijave studentica u vezi njega odnosile su se uglavnom na seksualno uznemiravanje i vrijeđanje.

‘BILO JE TU NUĐENJA SEKSUALNIH USLUGA, PRIJETNJI…’: Bivša studentica progovorila o prijavljenom profesoru s Veterine

Fakultet dokumentaciju predao policiji

“Povjerenstvo je odlučilo da je optuženi profesor počinio tešku povredu radne dužnosti i ujedno narušio ugled Fakulteta. S obzirom na to da se mora ispoštovati daljnja procedura, odluka Povjerenstva za stegovnu odgovornost zaposlenika još uvijek nije punovaljana. Ona se prosljeđuje na daljnje postupanje Etičkom povjerenstvu Veterinarskoga fakulteta radi davanja mišljenja, a u skladu s 29. i 30. čl. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu”, rekao je dekan Turk za Srednja.hr.

Upitan što s policijom i DORH-om, Turk je odgovorio da je Veterinarski fakultet svu raspoloživu dokumentaciju, dakle dokumente kojima je povjerenstvo raspolagalo, predao sektoru zagrebačke kriminalističke policije. Dodao je da Fakultet nema uvid u postupanje policije. Otkako je skandal s profesorom i studenticama dospio u javnost, u međuvremenu je na Veterini počeo raditi poseban ured koji studentima nudi psihološko savjetovanje.

Studenti će tamo moći doći po savjete, a dekan kaže da je istovremeno unaprijeđen sustav prijavljivanja nepravilnosti ne bi li se slični ekscesi u budućnosti spriječili.

‘BILA SI ZLOČESTA CURICA…’; Ovo je profesor koji je prijavio kolegu za spolno uznemiravanje studentica: ‘Izgleda da se to događa dugo’

Srednja.hr podsjeća da je riječ o profesoru koji je nekim studenticama otvoreno nudio seks te je imao neumjesne i seksističke komentare. Jedna je studentica ispričala novinarima tog specijaliziranog portala neugodno iskustvo s praktične nastave profesorom kada su studenti morali kastrirati pastuha.

“Kolegice vidim da ste jako iskusni u ovome, kako to dobro radite, sigurno su vaši dečki bili jako zadovoljni s vama”. Nakon toga je rekao da navučem prepucij jer sam u tome sigurno iskusna na što sam se ja ustala i rekla profesore slobodno operite sami. Nedugo nakon toga me primio za nadlakticu i rekao kako se ja to razgovaram s njim”, ispričala je djevojka.