PROFESOR S PROSVJEDA: ‘Pobunila se hrvatska inteligencija. Plenković? Bit ću bezobrazan. Izgleda mi kao pas koji je ugrizao sam sebe za rep’

Profesor povijesti i pjesnik Luka Žužul iz Imotskog istaknuo se na jučerašnjem velikom prosvjedu prosvjetara na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Svojim govorom izazvao je veliku pažnju, a u razgovoru za RTL Direkt rekao je da učitelji koji dobro rade posao i žrtvuju se za njega su iscrpljeni od tog posla “jer je previše toga što morate napraviti, a ljudi to ne razumiju”.

“Kada sam o prosvjedu razmišljao noć prije, nisam mogao pretpostaviti da će biti toliko ljudi i bilo bi glupo od mene tvrditi da sam očekivao da će moj govor tako izgledati. Govornik prije mene je podigao ljestvicu visoko i onda sam morao biti dovoljno glasan i dovoljno razumljiv. Na sreću, ispalo je tako kako je”, rekao je Žužul za RTL.

Vrijeđanje digniteta

Dodao je kako mediji nazivaju učitelje “uhljebima”, što ih vrijeđa.

“Ukoliko otvorite internet portale ili novine često ćete vidjeti da nas se uporno naziva uhljebima i nitko ne snosi nikakvu odgovornost za to. Stravično je to da vam svaka nepismena osoba na ulici može spočitati puno toga, a nema pojma kako školstvo funkcionira. To nas vrijeđa i to je vrijeđanje našeg digniteta”, kazao je Žužul.

Žužul smatra da je problem hrvatskog školstva što se uvijek sa svime kreće ispočetka. “Uvijek krećemo s nule, a tako se to ne radi. Kod nas se uvijek ruši ono što je bilo ranije i to što je bilo ranije se kaže da ne valja ništa i krećemo iz nule. I ako radite taj posao, a na godišnjoj bazi imamo neku novu izmjenu, možete zamisliti kako se učitelji osjećaju”, upozorava Žužul.

‘Kvaliteta mog rada ocjenjuje se kroz skupljanje ‘značkica”

Objasnio je i što je program Loomen koji učitelji moraju koristiti u svom poslu. “To je internetsko sučelje i vi se, zapravo, obrazujete gledajući u ekran, a to ne odgovara svima. No, to nije jedini problem. Drugi problem je što se kvaliteta mog rada ocjenjuje isključivo kroz to jesam li skupio nekakve ‘značkice’. To je za mene kao učitelja strašno”, kazao je Žužul.

Vlast ih ne doživljava ozbiljno

Žužulu nije drago što se, u kontekstu štrajka, priča samo o koeficijentima jer su oni samo “lakmus papir” kojih ih je pokrenuo. “Oni su samo jedan lakmus papir koji nas je sve podigao na noge jer smo upravo kroz njih vidjeli da nas vlast u državi, oni koji se trebaju brinuti o školstvu, ne doživljavaju ozbiljno.”

Nerazumijevanje za nastavnike vidi i u tome što rade nekoliko sati u školi nakon čega odlaze doma, za razliku od drugih radnika, pa se ne vidi koliko zaista rade. “Strašno mi je da to moram objašnjavati uvijek i iznova. Svi ljudi vide da ja na taj posao dođem u 7.30, a otiđem u 12, 13 ili 14 sati pa zaključe da radim 4,5 ili 6 sati što definitivno nije istina. Mi Loomen ispunjavamo u kasne noćne sate. Pričati o tome da mi radimo samo u razredu, to jednostavno nije istina”, rekao je Žužul te dodao kako učitelji kod kuće rade još stotine zadataka vezane uz njihov posao.

Buđenje ‘hrvatske inteligencije’

“Mislim da se danas pobunila hrvatska inteligencija. Imam osjećaj da je ovolika masa ljudi koja je i mene iznenadila rezultat toga da smo shvatili da se podcjenjuje naša inteligencija i mislim da je to potpuno krivi korak naše Vlade”, kazao je Žužul koji radi u Krivodolu.

Smatra da se reforma ne provodi “super kvalitetno” zato što “to ljudi rade samo zato što moraju”. Žužul smatra da učenici ne trpe štetu zbog štrajka. “To je floskula koja se ponavlja zadnjih mjesec dana. Imam dijete koje je učenik i naljutio bih se i zabrinuo za zdravlje svoje kćeri kada ne bi bila sretna što se može igrati. Učenici puno bolje od javnosti znaju kakvi su njihovi učitelji i puno bolje znaju da nama nije problem nadoknaditi sve ovo”, tvrdi Žužul.

Plenković kao pas koji se vrti oko svoje osi

Reforma se, prema njegovu mišljenju, neće završiti samo s povećanjem koeficijenta te se nada da će pregovori Vlade i sindikata ubrzo završiti. “Nadam se. Ali kada vidim da je naš premijer odsutan sa tih pregovora, to mi ne ulijeva niti malo nade”, rekao je Žužul.

O Plenkovićevu ponašanju tijekom štrajka nema lijepo mišljenje: “Bit ću bezobrazan i upotrijebit ću parabolu. Izgleda mi kao pas koji je ugrizao sam sebe za rep i vrti se oko svoje osi i ne želi odustati jer misli da će mu se rugati jer je odustao”, zaključio je Žužul.

