Profesor s katedre za radno i socijalno pravo na zagrebačkom Pravnom fakultetu Viktor Gotovac gostovao je u Newsroomu N1 televizije, gdje je govorio u obavezi cijepljenja protiv covida-19.

"Rješenja uvijek ima, naravno, pitanje je kakvih. Jedan veliki praktičar, Staljin, je rekao da kadrovi mogu sve, samo je pitanje je li to društveno prihvatljivo i kako će to proći na sudovima, ponajprije mislim na Ustavni. Postoji mnogo rješenja, tu je ono najjednostavnije, koje je najmanje popularno, a to bi bilo propisivanje obaveze cijepljenja.

Kao što vidite političari zaziru od toga, svjesni su da dio populacije želi slobodu i mogućnost izbora hoće se ili neće cijepiti i kada, neki kalkuliraju. To jedna od mogućnosti koja je i propisana za neka cijepljenja koja primamo u najranijoj mladosti", rekao je.

Kao drugu mogućnost navodi situaciju u kojoj se teret procjepljivanja prebacuje na poslodavce.

"Poslodavci moraju dobiti neki instrumentarij kako mogu na neki način prisiliti svoje zaposlenike da se cijepe. Možda bi bila mogućnost da se ljudima otkaže, da ih se izdvoji iz mjesta rada, da im se ne uplati naknada plaće dok su u samoizolaciji. No tu se dolazi do toga koliko je to ustavno i koliko mi zaista onda živimo u socijalnoj državi. Nisam siguran da bi na Ustavnom sudu prošlo da država donese zakon da se može dati otkaz onome tko se ne želi cijepiti", rekao je Gotovac.

Najproblematičnije bi bilo da se prijeti otkazima

Također, Gotovac kaže da je treća opcija da radnici poslodavcima moraju pokazati EU digitalne potvrde te da se moraju testirati svaka 2 ili 3 dana, ako nisu cijepljeni. Te testove sami bi morali plaćati, a onda bi možda netko od njih shvatio da mu se više isplati cijepiti se.

"Mislim da bi najproblematičnije bilo zadiranje prava radnika u smislu otkaza. Mislim da to nije sasvim jednostavno", kaže pa nadodaje da bi se sve to dalo urediti zakonom jer već postoje radna mjesta za koja vrijede posebni uvjeti i za koja ljudi moraju na liječničke preglede.

Sumnja da će država uvoditi obvezu cijepljenja za određene profesije u kojima su radnici u kontaktu s puno ljudi, ako ju ne želi uvesti na razini cijele zemlje.

Što se tiče najave potpora samo za cijepljene, Gotovac kaže da ne misli da je to dobro jer se tako ponovno kažnjavaju oni koji su i tako najpogođeniji pandemijom.

"Znam da se jedan dobar dio poslovaca trudio nabaviti cjepivo za radnike i prije države, davali su im i slobodne dane i određene vrste nagrada, ali neki ljudi se i dalje neće cijepiti. Tu poslodavci neće moći učiniti ništa.

Slaže se s premijerom Andrejem Plenkovićem oko nagrađivanja ljudi za cijepljenje. “Hoćemo li doći do toga da novcem kupujemo ljude da mijenjaju odluke. Uostalom to je novac poreznih obveznika, je li on prikupljan za to?", kaže.