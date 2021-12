Profesor Građevinskog fakulteta u Splitu, Ante Mihanović komentirao je proces obnove nakon potresa na Baniji.

"Kad se vratite u normalne godine u hrvatsko graditeljstvo, u Hrvatskoj se godišnje gradilo milijun kvadrata stambenih ili zgradarskih prostora. U obnovi nije standardna gradnja, imate rekonstrukcije koje su jako spore i dominiraju.

'Mi to za manje od osam godina nećemo završiti'

Ako je u normalnim godinama bilo 10 tisuća jedinica, u obnovi je sedam. Na Baniji ima 8.000 jedinica, a u Zagrebu oko 20. Kad 28 tisuća jedinica podijelite na sedam, to su četiri godine. Kad bi cijelo hrvatsko građevinarstvo radilo na obnovi, to traje četiri godine, to nije realno. Mi to za manje od osam godina nećemo završiti. I da imate sav novac na hrpi, sve projekte gotove, to je realnost, od toga se ne može pobjeći. Ne može se prestati s gradnjom svega ostalog”, kazao je za N1 prof. Mihanović.

"Ne možete pobjeći od brojki, tko god misli da može je u zabludi", dodao je.

Mihanović je kazao da će obnova krenuti, no da se postavlja pitanje hoće li biti moguće završiti obnovu u roku koji je zadan, bez obzira jesu li to tri ili četiri godine.

Upitan je li bilo za očekivati da će barem obiteljske kuće biti brže obnovljene, Mihanović je kazao da se moglo te da se "uvijek može". Ali nemojmo zaboraviti, da se počelo 1.000 takvih zahvata na Baniji, treba osam godina da se to završi", kazao je. Dodao je da je riječ o kapacitetu građevinskog sektora, a da Hrvatska to nema i da se radnici za ovako veliki projekt moraju dovesti sa strane. "Ne može se to sve stići", poručio je.