Profesor Žarko Puhovski komentirao je aktualna politička događanja i pozdrav i pokliča ZDS i kažnjavanja po kaznenom zakonu te čude li ga Veljko Kajtazi i Milorad Pupovac koji su s Ognjenom Krausom do sada inzistirali na tome da se poklič ZDS kažnjava po kaznenom zakonu, a da su sad pristali na Plenkovićevo prekršajno kažnjavanje visokim kaznama kaže da je to vjerojatno bilo privremeno rješenje. Kajtazi i Pupovac su rekli da će u narednim koracima to i ostvariti, prenosi N1. Samo ne znamo kad će taj drugi korak biti jer postoje hitnije stvari, a dolaze i izbori, piše N1.

Puhovski dodaje da se radi isključivo o simbolima NDH koji su simboli zločinačkih režima: "Stvar s tim pozdravom je da smo sad dokazali da je taj pozdrav postojao samo u NDH i nikad prije. Za razliku od pozdrava Slava Ukrajini, na koji se sad svi pozivaju, a koji postoji od 1897. godine. Koristio ga je režim koji se naslanjao na Hitlera, ali je već postojao. Ovo je izmišljotina NDH i treba ga drugačije tretirati."

Smatra da će drakonske kazne po novom Zakonu o prekršaju prije odvratiti sutkinje i suce da sude po njemu. To će građane odvratiti od tog da koriste pozdrav, rekao je komentirajući novi Zakon o prekršajima.

Smatra da je lakše nekom dosuditi 100 eura nego 3000 tisuće eura.

Govorio je i o crvenoj zvijezdi.

Pod tim simbolom ubijeno jako puno ljudi

“Crvena zvijezda je postojala prije i postojala je kasnije. Nema dvojbe da je pod tim simbolom ubijeno jako puno ljudi, ali pod kojim je simbolom ubijeno najviše ljudi u povijesti? Pod križem, ali tko bi normalan tražio da se zabrani križ?”, rekao je Puhovski i nastavio:

"Nakon pada Vukovara srpska vojska promijenila uniforme. To je po njemu bio element i simbol napadaja na Hrvatsku do kraja 1991.godine i nakon tog prestaje biti. Ljudi koji nisu svjesni da si socijalistički simboli simboli zločina treba ih osuđivati i kažnjavati. Smatra da je grad simbol nepravi i zločina nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata nakon čega je režim imao liberalizaciju, ali je i dalje ostao strog i tvrd režim". Dodao je i kako smatra kako je bio režim u kojem se moglo potpuno drugačije živjeti nego u nizu drugih socijalističkih država.

"NDH je bila jedina zločinačka tvorevina", poručio je.

Osvrnuo se i na smjenu Vanje Marušić i kazao kako mu nije uvjerljiva priča Nacionala koja kaže da je Zamjenik ravnateljice USKOK-a zadužen za rad na predmetima protiv Josipe Rimac koncem 2022. predao EPP-u transkripte prepiske između Gabrijele Žalac i Josipe Rimac. U tim transkriptima spominje se AP.

Puhovski kaže kako ne vidi da se tu išta moglo dogoditi i da su to sve kolege koji su radili u DORH-u.

Hrvoj Šipek iskoristila priliku

On misli da se pokazalo da je DORH institucija koja loše funkcionira i zbog loših odnosa i da je očito da je potrebno donijeti odluku da glavni državni odvjetnik ili odvjetnica može biti samo osoba iz kaznenog dijela DORH-a. Misli da je došla u sukob s Vanjom Marušić jer o tome nema spora i sustav nije mogao funkcionirati. Zlata Hrvoj Šipek je iskoristila priliku koju je mogla da se riješi Marušić.

"Andrej Plenković jako je oprezan i svaki svoj korak tri put promisli. Ne mulja s novcem iz Europskih fondova i nije bio pokrovitelj Gabrijeli Žalac." Plenkovića nije bilo briga što njegovi ministri rade u slobodno vrijeme dok obavljaju posao koji im je on dao. Smatra da je on jako oprezan da ne bude u sve to upleten.

Milanović objektivno pomaže Plenkoviću

Smatra da Milanović svojim nastupima pomaže HDZ-u i to na način da se objektivni skandali HDZ-a bacaju u drugi plan.

O odnosu Milanovića i Plenkovića kaže da se svaki sa svoje strane zabavlja time da drugoga ubada i da su postigli kapacitiranje javnog prostora. Profesor Puhovski smatra da Milanović objektivno pomaže Plenkoviću jer stalno navodi nebitne navode, a kad na red dođu bitne teme Milanović ih nepotrebno upropasti s meandiranjem.