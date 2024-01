Školski odbor odbio je dati suglasnost za otkaz profesoru koji se na nastavi potukao s učenicima u Strojarskoj tehničkoj školi u Zagrebu, javlja Danas.hr, a dvojici učenika izrečene su mjere opomene pred isključenje.

"To je jedina logična odluka, nikakvog razloga nije bilo za otkaz. On je napadnut, branio je svoj život, sramotno da je priveden. Ako su njega priveli, morali su privesti i napadača", rekao nam je njegov odvjetnik Mladen Dragičević.

S tim se slaže i predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

"Pokazala se istinitost one narodne poslovice da prvo treba skočiti, pa reći hop. Jasno je bilo da to nije jednostavan slučaj od početka. Kako su se stvari razvijale, vidjelo se da zapravo postoji istina jedne i druge strane i da neće biti lako donijeti odluku o otkazu koja je već najavljena. I ne samo to, nego je blagoslovljena s najvišeg mjesta u obrazovanju", poručio je Stipić.

Uhićen nakon tučnjave

"Što se tiče samog postupka, on se nije razlikovao od nekog drugog. Zbog dobi kolege, otkazu je morala prethoditi suglasnost radničkog vijećnika u toj školi. Očitovanje našeg sindikalnog povjerenika Stjepana Mudifaja u suradnji sa Sindikatom bilo je takvo da odbija dati suglasnost za otkaz. Kasnije se priča razvijala tako da je sve završilo na jedinom mjestu gdje je trebalo i moralo, a to je školski odbor koji je očito sagledao priču sa svih strana i donio odluku kakvu je donio", objasnio je.

Podsjetimo, nakon objave snimke tučnjave profesor je uhićen te mu je određen istražni zatvor koji je nakon žalbe i ukinut. Policija je objavila da su učenici lakše ozlijeđeni.

"Ugovor o radu sa spomenutim djelatnikom i dalje je na snazi, a četvorici učenika, sukladno Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, izrečene su pedagoške mjere - dvije opomene te dvije opomene pred isključenje. Detaljnije informacije o ovom konkretnom slučaju nismo u mogućnosti iznositi", poručili su iz škole za Danas.hr.

