PROFESOR IZ RIJEKE ZA NET.HR OTKRIVA GENIJALNI PLAN: ‘Od Hrvatske želim stvoriti startup naciju, besplatno ću educirati 400 ljudi’

“Crowdfunding kampanju pokrećem kako bih skupio sredstva kojima bi se pokrili troškovi predavanja. Sama predavanja bit će besplatna jer želim da ljudi novac, koji bi inače uložili u skupu edukaciju, ulože u realizaciju svojih ideja, u svoje startupove”, kaže dr.sc. Igor Jugo, pokretač projekta “Hrvatska – startup nacija”

Dr.sc. Igor Jugo, profesor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci i osnivač tvrtke Intellego iz Kostrene još je kao osnovnoškolac volio poučavati i pomagati prijateljima u svladavanju gradiva. Kao student držao je informatičke tečajeve za odrasle, nekad i do 12 školskih sati predavanja dnevno. To iskustvo pomoglo mu je i kao predavaču na riječkom Sveučilištu, a sada je podučavanje znanjima koje je stekao odlučio, i kao stručnjak i kao čovjek, podići na višu razinu.

On je, naime, pokrenuo projekt pod nazivom “Hrvatska – startup nacija”. Svoje golemo znanje o startupovima želi prenijeti na druge i besplatno educirati 400, a možda i više ljudi iz cijele Hrvatske koji se žele okušati u svijetu startupa.

“Moj motiv je proširivanje znanja o startupovima”

Budući da je danas gotovo nemoguće ostvariti takav ambiciozni plan posve besplatno, Jugo upravo pokreće crowdfunding kampanju s ciljem da prikupi 75.000 američkih dolara kojima bi financirao nekoliko ciklusa predavanja diljem Hrvatske i besplatno educirao stotine ljudi. Njegova crowdfunding kampanja nalazi se OVDJE, na platformi Indiegogo, a sve informacije i detalji o projektu OVDJE na stranici “Hrvatska – startup nacija”. On nam je u razgovoru otkrio svoje motive, objasnio što je Lean Startup program o kojemu će educirati ljude te zašto smatra da Hrvatska može postati uspješna startup nacija.

“Motiv za ovaj projekt je proširivanje znanja o pokretanju startupova. To je, u stvari, dio kolegija ‘Elektroničko gospodarstvo’ na diplomskom studiju Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci kojeg provodim još od 2012. godine i kontinuirano ga dorađujem. Studenti su oduševljeni tim programom i budući da već dugo pratim startup scenu u Hrvatskoj, primjetio sam da takav program ne postoji kod nas. Postoji niz sličnih programa, no ne postoji ovakav koji bi bio usmjeren na sve građane i koji je fokusiran na pokretanje startupa prema Lean Startup programu”, kazao je Jugo za naš portal.

Lean Startup je, objašnjava nam, u stvari knjiga Erica Riesa, bestseller New York Timesa iz 2011. godine, koja se smatra svojevrsnom “Biblijom startupa”. U njoj se, kaže, stavlja naglasak na konstantno traženje povratne informacije od svih relevantnih sugovornika od samih početaka do razvoja prototipa, nakon čega prototip postaje ključni element dobivanja povratnih informacija od potencijalnih ili postojećih kupaca.

“Želim pomoć onima koji imaju ideju, a ne znaju što s njom”

Lean Startup se naslanja na tzv. Lean manufacturing odnosno tehnologiju optimizacije proizvodnje koja je prvi puta implementirana u Toyoti. Time su, kaže Jugo, Toyotina vozila postala ono što su danas i za koja se govori da se “nikada ne kvare”.

“Dakle, te su tehnike učinile Toyotu tako uspješnom i to je osnova Lean Startupa pristupa, a Eric Ries je na tim temeljima i na temelju svojih znanja i iskustava iz Silicijske doline napravio pristup za pokretanje startupa od nule do uspješne kompanije”, ističe.

Za program o kojemu će održati niz besplatnih predavanja na turneji po Hrvatskoj Jugo kaže kako ne obuhvaća samo materiju iz knjige Lean Startup već s polaznicima namjerava doslovno ići “od nule”, počev od brainstorminga odnosno toga kako uopće dobiti ideju za neki startup, preko evaluacije ideje, primjene Lean Startupa pa do dijela u kojem podučava o mogućim načinima i izvorima financiranja startupa, a da nije riječ o klasičnom kreditu. Jednostavnije rečeno, želi pomoći i educirati ljude koji imaju neku poduzetničku ideju, a ne znaju što i kamo dalje s njom.

“Anketa koju sam napravio pokazuje da 70 posto ljudi ima neku ideju vezanu uz posao ili hobi kojim se bave, a žele ga unaprijediti i pretvoriti u biznis. Anketa je također pokazala da 75 posto ljudi ne zna što je Lean Startup i kako se on pokreće. Kontaktiram s ljudima koji su pokrenuli startupove i koji su mi rekli kako bi voljeli da je njima svojedobno netko rekao kako se to radi. Oni su to morali sami saznavati, tražiti informacije i mučiti se korak po korak. Zapravo je cilj ovog projekta poticati poduzetništvo i dati doprinos hrvatskom gospodarstvu”, kazao nam je.

Projekt za 400 ljudi, a možda i dvostruko više

Na pitanje što ga motivira da sve to čini besplatno, Jugo kaže da projekt koji je pokrenuo nije besplatan. Štoviše, prilično je skup.

“Upravo zato pokrećem crowdfunding kampanju kako bih skupio sredstva kojima bi se pokrili troškovi predavanja, ali i dio mojih prihoda bez kojih ću ostati jer ću zbog obaveza biti prisiljen manje raditi na fakultetu. A predavanja će biti besplatna jer želim da ljudi taj novac, koji bi inače uložili u skupu edukaciju, ulože u realizaciju svoje ideje, u svoj startup. Mogu slobodno reći da me vode altruistični motivi i da time vraćam svoj dug zajednici koja mi je omogućila da magistriram i doktoriram te dobijem radno mjesto na fakultetu”, pojasnio je Jugo svoju motivaciju.

Pred njim je, kaže, velika avantura u kojoj će, kako je izračunao preći barem 18 tisuća kilometara i održati predavanja u svim dijelovima Hrvatske. Uostalom, broj prijavljenih već je premašio isprva ciljanih 400 i kad se priča o njegovom projektu “zavrti” u medijima očekuje da će okupiti možda i dvostruko više ljudi. Zasad mu je najviše prijava, više od 150, očekivano stiglo iz Zagreba, a zatim s područja ostalih triju najvećih gradova: Rijeke, Splita i Osijeka.

“Iz Osijeka sam i očekivao velik broj prijava jer tamo postoji vrlo razvijen projekt ‘Osijek Software City’ gdje se puno radi na startupovima. Što se tiče manjih sredina, velik je broj prijavljenih iz Sisačko-moslavačke županije i Istre dok je, s druge strane, iz Ličko-senjske i Virovitičko-podravske županije zasad stigla samo po jedna prijava”, kaže.

“Imamo bar 20 svjetski uspješnih startupova”

Jugo kaže kako je njegov program napravljen tako da polaznici savladaju vještinu Lean startupa i upoznaju cijeli proces od ideje do realizacije odnosno prezentacije investitoru.

“Planiram odraditi jedno predavanje od četiri školska sata tjedno u nekom gradu nakon čega bi polaznici dobili zadatak. Primjerice, u utorak navečer bih održao predavanje u Vukovaru, u srijedu u Osijeku, u četvrtak u Slavonskom Brodu i tako dalje. To bi radili pet tjedana, a zatim bih krenuo s novim ciklusom u kojem ću, primjerice, isto raditi u Varaždinu, Bjelovaru i Zagrebu. Plan je da odradim predavanja u takvim ciklusima, a ako crowdfunding kampanja bude dobro išla, s predavanjima mogu početi već početkom travnja. Uz pauzu tijekom srpnja i kolovoza projekt ćemo nastaviti odrađivati najesen”, kaže Jugo.

“Mnogo se priča o startupovima. O njima govore i političari, no da bi imali puno startupova treba ljude educirati. Ako imate mali broj startupova, onda su i male šanse da neki uspije. Doduše, Hrvatska je po tom pitanju jako uspješna. Imamo bar 20 svjetski uspješnih i priznatih startupova iako je mali broj prijavljenih u inkubatore. Mislim da smo po omjeru uspješnosti startupova i njihovog ukupnog broja među boljima u svijetu”, napominje.

Zahvaljujući njegovom projektu, Hrvatska bi do konca godine mogla imati bar 400 novih startupova.

“To bi bio pravi bum i mogućnost da Hrvatska doista postane startup nacija, što je cilj s kojim sam krenuo u ovaj projekt. Uvjeren sam da to možemo postati”, kazao nam je Jugo na kraju.

