Denis Milinović, profesor tehničke mehanike i termodinamike iz Pomorske škol iz Splita, svoje učenike angažira u berbi maslina i čišćenju apartmana, piše Slobodna Dalmacija.

"Oće li ko ić sa mnom iz razreda u ponedjeljak ujutro oko osam, osam i po u masline u Kaštel Lukšić pa ću ga osloboditi nastave za isti dan? Bit ćemo tamo do 16.30. Cijenjeni učenici, javite mi se sutra do 15 ako ima zainteresiranih”, poruka je koju je profesor poslao u Whatsapp grupu osnovanu za komunikaciju sa svojim učenicima.

Nije ovo bio jedini termin. Osim rada u polju, nudio je profesor i aktivan posjet Villi Mariji; turistificiranom objektu u Seget Vranjici, u kojem njegova obitelj iznajmljuje četiri apartmana. Slobodna Dalmacija došla je do poruka iz svibnja i listopada, u kojima profesor učenicima nudi proljetno čišćenje, a zatim i jesensko spremanje apartmana.

'On je njima leganda, ali...'

Na sve to novinare je upozorila majka jednog od njegovih učenika.

"Zove ih tko će s njim u masline, čistit bazen u toj njegovoj vili… Kad sam prvi put čula za to, prvo mi je palo napamet ono najgore. Ali onda sam skužila da to sve uredno funkcionira, da stvarno tamo rade to za što ih je i zvao. Svejedno sam zabranila sinu da ide. Mislim, meni to baš nije normalno… Gledajte, oni obožavaju tog profesora. On je njima legenda. Ima super odnos s učenicima. Ali da im on za takve stvari daje 20 eura, kutiju duvana i pivu ili sok… Pa im onda i šalje u porukama zadatke iz kontrolnih, popušta u školi… Ja mislim da nije u redu da se neki profesor tako ponaša", navodi Splićanka te dodaje kako je od nekih bivših učenika - koji su školu pohađali unazad 30-ak godina - čula da je profesor ovakve "radne akcije" prakticirao još i onda.

"Uz dužno poštovanje ravnatelju, ako se to događa godinama, ne vjerujem da on to već ne zna. A i zbog iskustava sa sličnim stvarima, škole to ne rješavaju nikako", kaže majka.

'Imamo plažu oko bazena'

Na web-stranici apartmana, koja više nije aktivna, piše da je položaj apartmana "na samoj plaži uz more, svaki apartman je klimatiziran, ima parkirni zaštićeni prostor, privatnu plažu na moru, grijani otvoreni bazen (10 x 6m) s protusmjernim plivanjem, jakuzijem, masažerom i podvodnim svijetlom, velike terase južne orjentacije od 11 m2 na više, jedan od najljepših pogleda na bazen, more i otoke na čitavom Jadranu, grill, Internet, cafe aparat; stroj za pranje rublja, mogučnost dolaska po gosta na areodrom, renta car".

"Imamo plažu oko bazena i plažu uz more s ležaljkama ispred smještaja. Također, na plaži imamo tuš i stepenice za ulaz u more. Imamo 3 veza za privez broda ispred naše plaže. Nudimo i mogučnost iznajmljivanja našeg broda. U našem mjestu je vrlo mirno … Nudimo različite organizirane izlete”, navodi se dalje na stranici. Osim toga, profesor apartmane oglašava i na Bookingu.

'Za djecu sam spreman dati krv'

Novinari Slobodne Dalmacije kontaktirali su profesora Milinovića koji im je u telefonskom razgovoru porekao da učenike angažira na berbi maslina i uređenju okućnice. Kasnije je ipak kazao da je branje maslina obavljeno u sklopu Erasmus+ projekta, prilikom kojeg je u Split došlo ukupno 30-ak profesora i učenika iz Nizozemske, Portugala i Francuske.

"Vodili smo ih u muzej Stella Croatica na Klisu i u posjet uljari u Lukšiću. Nakon toga smo svratili do mojih maslina, da im pružimo autentični doživljaj berbe. Roditelji mojih učenika su bili upoznati s tim programom", objasnio je profesor, a na pitanje o tome što je bilo tjedan dana prije samog Erasmusa, kada je slao poruke s upitima o istom događaju, odgovorio je:

"Ja imam pravo radit u svoje slobodno vrijeme šta oću, a taj put sam ga odvojio da omogućim djeci to. Nisu nikad bili tamo za vrijeme nastave. A vi očigledno nemate šta drugo radit nego mene zvat…"

Na pitanje, je li istina da učenicima zauzvrat daje cigarete i pivo, pravda sate i šalje zadatke koji će biti u kontrolnima, profesor je odgovorio: "Nemojte pričati gluposti. To nema veze s mozgom. Očito neko ima pik na mene i želi me diskreditirat:"

Na pitanje o radovima čišćenja bazena u Vili Mariji, kazao je: "Slušajte, dragi gospodine, za djecu sam spreman dati krv. Dvanaest sati, sedam dana u tjednu, svi me mogu nazvat. Nikad nisam imao problema dosad. Sve šta ste čuli nije istina. Bolje da napišete nešto afirmativno, da su se djeca lijepo provela."

Ravnatelj: 'Gledajte, ako se dokaže…'

Ravnatelj škole, Drago Pavelin, potvrdio je da se izlet s međunarodnom grupom zaista dogodio, ali za ostale posjete nije čuo.

"Možda je to bila priprema za taj Erasmus, ne znam. Moram priznati da nisam upoznat s detaljima, ja to prepustim curama koje taj projekt vode. Sve što mi govorite je za mene novost. Meni to kao ravnatelju nije prijavljeno, od strane roditelja ni ikoga. Žao mi je što nije. Kad bih imao takva ili slična saznanja, morao bih reagirati. Imate poruke? Gledajte, ako se dokaže da je išta takvo rađeno mimo suglasnosti roditelja, to bi značilo upozorenje pred otkaz", kazao je ravnatelj.

Ravnatelj kaže da se s profesorom Milinovićem ne druži privatno i da ne zna čime se profesor bavi izvan škole. Rekao je da će, kada dobije poruke, od profesora tražiti pismeno očitovanje.

