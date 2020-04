PROFESOR I POLITIČAR KRITIZIRAO MOGUĆNOST LJETNIH IZBORA: ‘Žuriti s tim u ovoj situaciji nalikuje profiterstvu’

Član stranke možemo i sveučilišni profesor Damir Bakić osvrnuo se na parlamentarne izbore koji će se održati na ljeto, ali i na posljedice restriktivnih epidemioloških mjera na obrazovanje

Profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te bivši član Senata Sveučilišta u Zagrebu i član stranke Možemo, Damir Bakić, na N1 televiziji se, između ostalog osvrnuo i na utjecaj pandemije koronavirusa na društvo, ali i na skore parlamentarne izbore.

U prvom krugu popuštanja strogih epidemioloških mjera otvorene su sve trgovine, pokrenut je javni prijevoz, a za vikend se otvaraju crkve. Sljedećeg bi tjedna i škole trebale ponovno primiti učenike. Iako mu nije sporno otvaranje škola, Bakić ističe maćehinski odnos vlasti spram obrazovanja.

“Čini mi se da se dogodilo da smo po tko zna koji put svjedočili neadekvatnom i nedostatnom tretmanu temeljne zadaće obrazovanja. Nitko nije pledirao da se mimo zdravstvenih vlasti otvore škole, ali radi se o temeljima funkcioniranja društva. Svi smo svjedoci ogromne krize i neizvjesnosti koja nas čeka, i zato je bilo važno da se Plenković osvrne i na obrazovanje, korake, vremenski plan i situaciju koja će omogućiti potpuno funkcioniranje obrazovnog sustava. Poruka je važna, u poruci je bit politike. Radi se o tome kako shvaćamo, kako tretiramo našu dužnost prema obrazovanju, a nema ništa temeljnije u društvu od obrazovanja i zdravstva. Neprihvatljivo je da se iznose mjere i koraci u ublažavanju restrikcija zbog pandemije, a da izostane stav i plan vlade o obrazovanju”, rekao je Bakić i dodao kako otvaranje crkvi i škola nije usporedivo, jer su mise dobrovoljne, a škola obavezna.

Nekorektno i neodgovorno

Dodao je kako podržava restrikcije u radu nedjeljom, osim na obali u turističkoj sezoni, a kada su u pitanju parlamentarni izbori, koji bi se najvjerojatnije mogli održati usred ljeta, Bakić smatra kako se u ovakvoj situaciji radi o profiterstvu vladajuće stranke.

“Parlamentarni izbori na ljeto nisu dobra ideja, nije odgovorno. O tome možemo govoriti kada odluka bude donijeta, ali mislim da je nekorektno u ovoj situaciji ići na izbore u srpnju. Niz funkcija je suspendirano, naš je život posvećen borbi protiv bolesti i žuriti s izborima prije nego što je to nužno nešto je što nalikuje profiterstvu u ovoj situaciji. To je možda politički mudra odluka za nekoga, ali politički korektna za mene nije. Kampanju će biti teško voditi. U našim glavama i srcima su temeljnije brige, interesi, bojazni i nesigurnost i mislim da to nije prikladan teren za političke debate. Slijedi nam nepoštena politička utakmica”, rekao je Bakić.

Bez ostrašćenih diskusija

Nije sklon niti rezanju plaća u javnom sektoru, kako bi se pomoglo pokretanju zamrlog privatnog sektora.

“S rezanjem plaća u javnom sektoru treba pričekati, o tome je sada preuranjeno govoriti. Tu diskusiju ne treba voditi ostrašćeno. Uštede od rezanja plaća u javnom sektoru, spram svih drugih efekata, neće biti značajne, one bi prema istraživanju iznosile 1.22 posto BDP-a. Moramo biti svjesni da svako rezanje plaća usporava ekonomski rast, potrošnju i punjenje državnog proračuna. Mislim da se ne treba o tome govoriti do rujna, dok ne vidimo ukupne efekte ove krize. Koronakriza otkrila nam je ono najbolje u nama. Kao društvo smo dobro odgovorili na krizu, posebno u uvjetima potresa u Zagrebu. Možemo biti ponosni na to kako smo se sa svime nosili. Kriza je otkrila i ponovnu potrebu da se reafirmira monumentalno djelo Andrije Štampara, javni zdravstveni sustav, što nam je borbu s krizom veoma olakšalo. Mislim da to još jednom pokazuje da trebamo reafirmirati vjeru u javne sustave kao što su obrazovanje, zdravstvo, kao što možda treba reafirmirati i javnu stanogradnju. Kriza pokazuje da su stvari koje nismo znali cijeniti dragocjene”, zaključio je Bakić.

