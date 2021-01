Profesor Građevinskog fakulteta u Zagrebu, statičar Josip Atalić, komentirao je situaciju na terenu na potresom pogođenom području i pojasnio ulogu statičara

Profesor sa zagrebačkog Građevinskog fakulteta i koordinator pri Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, Josip Atalić, komentirao je stanje oštećenih zgrada i kuća na potresom pogođenom području.

Za N1 je Atalić rekao da očekuje da će za vikend oko 150 do 200 statičara raditi na pregledu oštećenih objekata. “Na samom početku bilo je oko 400 ljudi, a radili smo oko 2.000 procjena. Rasporedili smo nekako ljude. To je psihički jako naporan posao. To možete raditi pet dana i onda se morate odmoriti. Mi pokušavamo ljude odmarati, jer ljudi na terenu postaju sve nervozniji”, rekao je.

Optimistično je rekao da je tri tjedna rok da se sve pregleda, a pojasnio je da prvenstveno na teren izlaze na temelju prijave građana. “Građani su mogli prijaviti tri stupnja oštećenja. Mi smo označili ona najveća oštećenja na zgradama. Statičari prvo obilaze te točke pa onda sve ostale. Nama je prvenstveno fokus na sigurnosti”.

Nerazumijevanje građana kao jedan od većih problema

Atalić ističe da se suočavaju s nerazumijevanjem građana, što im stvara dodatne probleme. “Građani ne razlikuju pregled statičara i procjenu štete”, rekao je. Premda je dosad stiglo 41 tisuća prijava, Atalić smatra da je realna brojka oko trideset tisuća prijava jer su neke prijave duple, a neke se odnose na Grad Zagreb.

Osvrnuo se i na dnevnice u iznosu od 150 kuna koje statičari volonteri dobivaju, te ističe da je to iznos koji je isti za sve. Premda ispada da statičari dobivaju 12 kuna po satu, Atalić ističe da se na to ne može gledati kao na plaću. “Sigurno da nije dovoljno 12 kuna, ako gledamo stručnost i odgovornost koju kolege imaju. Ali mi smo ovdje došli volontirati i dati ekspertizu, ne možemo na to gledati kao na plaću”, pojasnio je.

Nestručne obnove

“Nestručne obnove imate i dan danas. Uvijek će biti onih boljih i onih manje dobrih. Ono što smo mi primijetili od početka, one zgrade koje su bile sa serklažama, one su dobro prošle. One koje su uređivane na principu “uradi sam” su loše prošle”, objašnjava za N1. Za kraj je Atalić poručio da je osnovni cilj statičara napraviti sve što se tiče prvog pregleda.

