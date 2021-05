PROFESOR FILIP, KANDIDAT ZA PULU: ‘Podmeću mi da sam ustaša i da ću dovesti Thompsona, ali nema uzmaka, razmontirat ću utvrdu korupcije’

Razgovarali smo s kandidatom za gradonačelnika Pule, Filipom Zoričićem, koji ima ozbiljne izglede da porazi kandidatkinju IDS-a, Elenu Puh Belci, u drugom krugu, te tako ostvari povijesni preokret u gradu kojim IDS vlada desetljećima

Filip Zoričić, nezavisni kandidat za gradonačelnika Pule, jedno je od najvećih iznenađenja na ovim lokalnim izborima. Široj javnosti poznat kao profesor, ravnatelj gimnazije, koji je otvoreno protestirao zbog nepoštivanja epidemioloških mjera na pogrebu Milana Bandića (ispričao se učenicima koji moraju biti na online nastavi i ne mogu ići na maturalno putovanje istovremeno dok politička elita radi što hoće u spomen Bandiću),bio je prilično nezamijećen na nacionalnoj razini jer velike agencije nisu u predizbornim istraživanjima „mjerile“ kandidate u Puli, no u noći nakon prvog kruga izbora postao je prava politička zvijezda.

Popularni profesor (hrvatskog jezika i povijesti) i ravnatelj u Gimnaziji Pula uspio je doseći broj glasova koji ozbiljno ugrožava tradicionalno jaki IDS u Puli. Kandidatkinja IDS-a, Elena Puh Belci, dobila je solidnih 35, 01 posto glasova, a Zoričić 18, 26 posto, no s obzirom da je u prvom krugu dobar dio glasova dobila i SDP-ova kandidatkinja Sanja Radolović ( 17,43 posto), te kandidatkinja Možemo Dušica Radojčić (14,63 posto), postalo je jasno da Zoričić ima ozbiljne šanse u drugom krugu, da upravo on može biti nositelj povijesnog preokreta u Puli.

NET.HR: Još je malo do drugog kruga izbora: ima li prljave kampanje u Puli ili sve teče pristojno?

ZORIČIĆ: Nažalost, bilo je dosta udaraca ispod pojasa. Neistinita prozivanja ili manipulacija – nadograđivanje istine lažima i insinuacijama poput toga da sam: ustaša, desničar, klerikalac, konzervativac, zatucani Splićanin itd. A zadrli su i u moju obitelj na sebi svojstven i prljav način. Ljudi koji me znaju, a koji su mi na izborima dali potporu, znaju da sam čovjek otvorenog srca, humanist i tolerantan. Osim toga, moja lista okuplja ljude u centar, iako su pojedinci različiti. Sve je jasno. Javljaju mi se ljudi koji posluju s gradom i koji kažu da ih zovu iz IDS-a jer su lajkali moju objavu ili komentirali na Facebooku. Pa ih pitaju „je li im zbilja to treba, da razmisle… on ti je ustaša, dovest će Thompsona u arenu i sl.“

NET.HR: Što je za vas osobno bio okidač za izlazak na političku scenu, da pokušate postati gradonačelnik? I je li vam sada drago, ili se ipak pitate: što mi je ovo trebalo…?

ZORIČIĆ: Jednostavno sam uvidio da bih mogao, uz dobre suradnike, grad usmjeriti u bolje. Zbilja je moguće. Taj uvid mi je bila motivacija. Osim toga, politika je nešto čime se svi, više ili manje moramo baviti. Drago mi je kada vidim da jako puno ljudi više nema autocenzuru, ne boje se reći ne porukama koji dobivaju ili pozivima. Ono što me malo plaši jest da se zbog prljave kampanje malo dobrih ljudi odluči kandidirati.

Jer zbilja trebaš otrpjeti dosta ružnih udaraca. Normalni ljudi jednostavno ne žele, a to je ujedno i greška koja nas košta. Stvara se krug nezadovoljstva, sve manje ljudi izlazi na izbore i onda dobivaju samo dobro organizirani ili oni koji imaju stranačku vojsku, a pitanje je koliku realnu podršku u društvu imaju. Meni je drago da sam okupio tako kvalitetne i bolje ljude od mene.

NET.HR: Izazivač ste moćnog IDS-a, a uspjeli ste ostvariti sjajan rezultat u prvom krugu i imate ozbiljne šanse za pobjedu u drugom krugu. Što je po vašem mišljenju bilo presudno da vama glasači pokažu takvo povjerenje?

ZORIČIĆ: Moja politika je politika od vrata do vrata. Ljudi na mojoj listi su ljudi koji rade i koji se kreću u društvu i pričaju s puno ljudi. Angažirani smo na različite načine. Jednostavno nas ljudi znaju i to nam daje snagu i potporu. IDS-ova vrhuška ne dolazi u grad. Ljudi ih nisu vidjeli godinama. Što bi uostalom bili u gradu kada liči na grad poslije potresa. Oni su svoje džepove napunili, sinekure podijelili i obični ljudi ih ne zanimaju.

NET.HR: U Zagrebu na izborima nudi kompletna promjena modela vođenja grada, razgradnja tzv. Bandićevog modela vladavine. Nudite li i vi nešto takvog u Puli? Koji su ključni problemi grada izrasli iz dosadašnjeg modela vladavine u Puli, odnosno, što najviše “zamjerate” dosadašnjoj vlasti?

ZORIČIĆ: Moj zadatak će biti da upalim svjetlo i da vidimo što se po odjelima zbiva ili zbivalo. Referenti, profesionalci i dalje će nastaviti raditi jer oni i tako, ako nije u pitanju neko kriminalno djelo, rade po nalogu pročelnika ili gradonačelnika. Ono što očekujem jest mandat na raspolaganje od svih pročelnika. Uz podršku vijeća i transparentno, birat ću gradske pročelnike. Dosadašnja vlast izgradila je utvrdu korupcije i straha i to treba razmontirati.

NET.HR: Što biste prvo išli rješavati?

ZORIČIĆ: Okupiti menadžerski tim, napraviti reviziju poslovanja, uvesti aplikaciju za transparentan proračun i srediti gradske fasade.

NET.HR: Kako ste formirali tim, kako ste okupili ekipu s kojom nastojite osvojiti Pulu?

ZORIČIĆ: Moj tim čine ljudi koje, veliki dijelom, poznajem godinama i koji su se afirmirali profesionalno i građanski. Riječ je o ljudima koji imaju želju, energiju i znanje nešto promijeniti. To su stručni, moralni i nepotkupljivi ljudi. No, htio bih nešto naglasiti, kao gradonačelnik neću znati kakav tip asfalta ili kakve ploče staviti na pločnik ili trg, no budite uvjereni da će odluke biti donesene transparentno i stručno. Politika nema što o tome odlučivati. Pitanje će biti budžeta i izvedivosti.

NET.HR: Nezavisni kandidati se moraju često susretati sa sumnjama da su povezani s još nekim tko nije vidljiv na prvu… Susrećete li se i vi sa sumnjama da ste eksponent nekog drugog?

ZORIČIĆ: Naravno. Bio sam plaćenik Opus Dei-a, potom općenito Crkve, zatim IDS-ov trojanski konj, HDZ-ov spavač itd. U redu je da se kandidate propituju o tim stvarima, no ipak je jasno da je riječ o podvalama. Prije svega, potrošili smo 60.000 kuna na kampanju, a druga stvar je biti trojanski konj IDS-a i Opus Dei, što je previše kontradiktorno.

NET.HR:Jeste li razgovarali s predstavnicima Možemo i SDP-a o mogućoj podršci?

ZORIČIĆ: Iznenadio sam se da me zbilja nitko, osim iz SDP-a i koji pojedinac iz Možemo nisu zvali i čestitali mi na dobrom rezultatu. To je zbilja čudno. Vi u politici trebate razgovarati bez obzira što se ne slažete s nekim. Neki ljudi ne vjeruju, ali jako je puno dodirnih točaka između moje liste i Možemo. Rekao sam da se držim centra, jer je to prijeko potrebna politika koja okuplja. Osim toga, želimo transparentan grad. Vjerujem, kada se i ljudski upoznamo da ćemo znatno bolje surađivati. Sve u svemu, nakon javne podrške SDP-a, vjerujem da će nas i Možemo podržati i da ćemo zajedno formirati programsku većinu.

NET.HR: Pretpostavljamo da i u Puli u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama dominiraju članovi IDS-a, kao što u Zagrebu dominiraju članovi Bandićeve stranke. Kakva je vaša snimka gradske uprave: ima li izmišljenih radnih mjesta, viška birokracije itd.?

ZORIČIĆ: Taj dio ne znamo i zato želimo napraviti reviziju i novu sistematizaciju radnih mjesta kao bismo znali tko, što, gdje i kako.

NET.HR: Imate li već sada spreman plan racionalizacije gradske uprave i podizanje njezine efikasnosti, transparentnosti rada…?

ZORIČIĆ: Sve je spremno i nalazi se u mom programu.

NET.HR: Očekujete li mnogo otpora kod preuzimanja vlasti, ako pobijedite? Hoće li vas dočekati „neprijateljsko okruženje“?

ZORIČIĆ: Vjerujem da će biti straha. Prije svega, ljudski je kada dolazi novi gradonačelnik da je mala strepnja, jer ne znaju me osobno. Kažem, profesionalne funkcije su zbilja profesionalne. Mandat očekujem od pročelnika. Prvi bih pogriješio kada bih nekoga otpustio samo zato što je IDS-ovac. IDS ima i dobrih ljudi, ali ako su lijeni, aljkavi, jednostavno- žao mi je. Nema mjesta za njih bez obzira iz koje stranke dolaze.

NET.HR: Kako komentirate činjenicu da na ovim lokalnim izborima u Hrvatskoj dominiraju nove nezavisne liste ili novi politički projekti poput Možemo, a stari igrači, HDZ i SDP, pa i IDS, gube dominaciju u sredinama za koje se smatralo da su “sigurno” njihove?

ZORIČIĆ: Bilo je i vrijeme. Stari igrači su navikli na ankete, postotke, kombinacije i dogovore. Nisu na ulicama. Idi po restoranima, finim kavanama, jahtama itd. Nemaju pojma kako su se ljudi promijenili. Ustaše i partizani polagano nestaju kao top tema – dominiraju, ali unatoč tim temama, ljudi žive u lošim uvjetima, sa slabim uslugama i onda su umorni od stvari koji su u načelu već i riješene.