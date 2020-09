PROFESOR DRAGAN: Studente je podučavao kod Plenkovićevog ključnog savjetnika, a sada će ga zamijeniti poznati SDP-ovac

Pitali smo dekana Visokog učilišta Effectus, Roberta Kopala, koji je ujedno i savjetnik premijera Plenkovića, kakav je status njihova nastavnika Dragana Kovačevića nakon što je završio u zatvoru

Studenti na Visokom učilištu Effectus u Zagrebu, ako su ovih dana pregledavali web-stranice svog učilišta, još uvijek su mogli pronaći i fotografiju svog nasmiješenog predavača, profesora visoke škole u trajnom zvanju, Dragana Kovačevića, koji predaje “Financijsko tržište”, “Poslovne financije”, te “Tehnike poslovanja vrijednosnim papirima”. Na web-stranici nalazio se i njegov mail, adresa iz Janafa, tvrtke kojoj je bio na čelu do trenutka uhićenja. Nakon našeg upita, stranica na kojoj je predstavljen profesor Kovačević je nestala.

Isto tako, može se naći i podatak da je Dragan Kovačević na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imao početkom prosinca 2019. nastupno predavanje kao pristupnik u natječaju za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje.

Uz političku i poslovnu karijeru, uz vođenje složenog kompleksa d.d. u većinskom vlasništvu države, Janafa, uz nekoliko privatnih tvrtki, uz okupljanje političke i poslovne elite u tajnom klubu, ali i izvan kluba, Dragan Kovačević je očigledno uspješno gurao i znanstvenu karijeru. I ni u trenucima kada je spajao i dogovarao poslove s poduzetnikom Petekom zbog kojih je sada pod istragom (a tko zna koji sve poslovi nikada neće biti rasvijetljeni) nastojao je održavati i nadograđivati i status “znanstvenika”. Kada je, primjerice, sudjelovao kao gost predavač na kolegiju “Nacionalna sigurnost, forenzične znanosti i globalizacija” predstavljen je i kao predsjednik uprave poduzeća JANAF d.d., te kao član “glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista te član raznih stručnih i znanstvenih udruženja i foruma koji je objavio više od 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomije”.

Nastavnik na Visokom učilištu Effectus od 2012.

I u imovinskoj kartici Dragana Kovačevića, osim redovne plaće predsjednika Uprave Janafa, navedeni su honorari od “nastavne djelatnosti” – na godišnjoj razini. Jedan honorar od 20 tisuća kuna, i drugi od 30 tisuća kuna. Naravno, uz mjesečnu plaću od 26 tisuća kuna, i nakon što javnost iz dana u dan saznaje podatke o broju stanova, automobila i kuća za odmor, nešto unesenih u imovinsku, a većinom sakrivenih – honorari iz “nastavničke djelatnosti” – izgledaju kao kikiriki. Za nekog drugog pravog nastavnika, znanstvenika, ti iznosi bi možda bili dragocjen prihod, ali činjenica jest da su učilišta i fakulteti htjeli angažirati upravo Kovačevića, neovisno o svim njegovim drugim “obavezama” i primanjima.

Sudeći po ključnim osobama iz Visokog učilišta Effectus, ali i osobama s Ekonomskog fakulteta koje su uvele Kovačevića da uz sve što ima – postane još i docent – i ti su akademski napori svestranog menadžera bili zapravo dio održavanja pomno njegovane mreže utjecaja. Ključna osoba Visokog učilišta Effectus, dekan i član Uprave, jest Robert Kopal, bivši zaposlenik SOA-e, zatim MUP-a, a potom glavni analitičar u HDZ-u i savjetnik premijera za nacionalnu sigurnost, jedan od ključnih savjetnika Andreja Plenkovića.

Drugim riječima, sve do trenutka uhićenja, Dragan Kovačević je bio redovni profesor na visokom učilištu koje uz sve obaveze u HDZ-u i Uredu premijera, uspijeva voditi moćan bivši obavještajac, Robert Kopal.

Dragan Kovačević je, obrazlažu nam iz Effectusa, izabran u nastavno zvanje profesora visoke škole bez obaveze provođenja ponovnog izbora (trajno zvanje) na temelju pozitivnog mišljenja Matičnog povjerenstva za društvene znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola od 26. studenoga 2012. godine i Odluke Stručnog vijeća Effectusa od 24. siječnja 2013. godine.

Kvantitativni i kvalitativni kriteriji

“Izbor dr.sc. Dragana Kovačevića proveden je na temelju kvantitativnih i kvalitativnih kriterija propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola te internih pravila EFFECTUS studij financije i pravo – visokog učilišta”, stoji u odgovoru koji je potpisao dekan Robert Kopal osobno.

Na pitanje Net.hr-a koliki su honorari isplaćivani Draganu Kovačeviću iz kase Visokog učilišta, odgovoreno nam je da visina honorara ovisi o “znanstvenom i nastavnom statusu konkretnog nastavnika te uključenosti istog u nastavni proces na studijskim programima u jednoj akademskoj godini”.

“U konkretnom slučaju, nastavna opterećenost dr.sc. Dragana Kovačevića na EFFECTUS-u je bila u bitno smanjenom opsegu, a o čemu svjedoči i činjenica da je za cjelokupni nastavni angažman u akademskoj godini 2019./2020. na EFFECTUS studij financije i pravo – visokom učilištu istome isplaćen iznos od =1.380,00 kn”, piše u odgovoru dekana.

Zanimalo nas je i kakva je bila kvaliteta rada profesora Kovačevića, a na to nam je objašnjeno da zadovoljstvo konkretnim nastavnikom primarno ocjenjuju studenti u anonimnim studentskim anketama koje se provode na kraju svakog semestra.

Visoko ocijenjen, ali slijedi – otkaz

Iako je, sudeći prema isplaćenom honoraru, tijekom akademske godine 2019./2020. predavač Kovačević malo boravio na Visokom učilištu, na kraju zimskog semestra akademske godine 2019./2020., prema evidenciji Effectusa, studenti su ga ocijenili visokim ocjenama: tvrdnju da je nastavnik pristupačan i da redovito odgovara na upite, studenti su ocijenili prosječnom ocjenom 4,8 (od 5,00); tvrdnju da se nastavnik prema studentima odnosi pristojno i s poštovanjem, studenti su ocijenili prosječnom ocjenom 4,8 (od 5,00) itd.

Zanimalo nas je hoće li pozicija profesora Kovačevića biti samo u svojevrsnom mirovanju dok je on u zatvoru, no odgovoreno nam je da Effectus “s obzirom na recentne događaje” – neće nastaviti suradnju s dr. sc. Kovačevićem. “EFFECTUS u svakom trenutku raspolaže s većim brojem nastavnika visoke kvalitete koji mogu popuniti nastavničko mjesto koje ostane upražnjeno zbog bilo kojeg razloga. U konkretnom slučaju, na kolegiju na kojem je do akademske godine 2020./2021. predavao i dr.sc. Dragan Kovačević, nastavu (predavanja i vježbe) u narednoj akademskoj godini će izvoditi dr.sc. Tajana Barbić, Boris Lalovac, mag.oec. te Damjan Poljak, mag.oec”, napisao je dekan, doc.dr. sc. Robert Kopal. Po svemu sudeći, zatvorenog Kovačevića mijenjat će, između ostalih, bivši SDP-ov ministar financija i saborski zastupnik – Boris Lalovac.

Iako je evidentno da je Dragan Kovačević dugi niz godina bio povezan s timom koji vodi Effectus, a Robert Kopal je bio bio dekan i u razdoblju od 2011. do 2014. (te je ponovno izabran 2019.), na pitanje je li bio s njim i u prijateljskim odnosima ili samo poslovnim, Kopal rezolutno ustvrđuje da je njegov odnos s njim bio “isključivo poslovnog karaktera.”

Problemi s citiranjem autora u doktoratu

A tko je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu doveo Kovačevića u krug docenata? Nastupno predavanje je ocjenjivalo povjerenstvo kojim je predsjedao prof. Tonći Lazibat, a članovi su bili profesori Lorena Škuflić i Alen Host. Većina naših sugovornika s Fakulteta smatra da je upravo Tonći Lazibat, prorektor i suradnik kontroverznog rektora Damira Borasa, uveo Kovačevića i na Ekonomski fakultet.

Činjenica jest da je Kovačević doktorirao upravo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, no studirao je na Agronomskom fakultetu (prema nekim izvorima bio je i kratko asistent na smjeru agroekonomija), a neki naši sugovornici s Ekonomskog fakulteta podsjećaju da – doktorat na Ekonomskom fakultetu nije protekao glatko, da je “borba” oko obrane doktorata trajala oko osam mjeseci jer su neki članovi komisije tražili da se unesu izmjene u tekst, odnosno – da se korektno citiraju izvori.

Unatoč činjenici da nije bio niti iznadprosječan student, a i unatoč tome što je u doktoratu bilo poteškoća s citiranjem, Dragan Kovačević je, paralelno s političkom i poslovnom karijerom – utemeljenom prije svega na političkim vezama, iz nekog samo njemu znanog razloga forsirao i akademsku karijeru.

Nije mu samo bilo dovoljno to što je postao izuzetno moćan direktor, što je spajao i dogovarao poslove, što je skupio imovine enormno nesrazmjerno svojim prihodima (što će možda rasvijetliti istraga USKOK-a, a možda će ostati samo zabilježeno kao još jedan od hrvatskih misterija), nego je htio biti i profesor. Uz bogatstvo, glamur, grobno mjesto u Aleji zaslužnih, Dragan Kovačević se baš trudio i graditi imidž znanstvenika, eksperta, ekonomista, a hrvatski otužno izraubani akademski krugovi očito su ga propustili i prigrlili kao – dio ekipe.

U slučaju da Dragan Kovačević bude jednog dana pravomoćno osuđen za kriminal i korupciju, postojat će tako i cijele generacije studenata koje će moći reći da su o financijskom tržištu ili o tehnikama poslovanja vrijednosnim papirima učile od legendarnog USKOK-ovog optuženika.