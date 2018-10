PROFESOR BIOLOGIJE POUČAVAO DJECU DA JE EVOLUCIJA LAŽ: Pravo pitanje je – kako je takav čovjek uopće mogao završiti u školi?

Nakon izbijanja skandala oko profesora koji ne predaje ono što je u knjigama već navodi brojne neznanstvene teze očitovalo se i Ministarstvo obrazovanja

Mnoge učenike, a pogotovo njihove roditelje učenika u riječkoj gimnaziji Andrije Mohorovičića neugodno je iznenadio novi profesor biologije Ivan Turinski koji je na satovima govorio da je evolucija laž, da globalno zatopljenje ne postoji, da je svemir star devet tisuća godina i druge antiznanstvene teorije.

Turinski je u gimnaziji zaposlen temeljem ugovora na određeno vrijeme i to 60 dana kao zamjena profesorici koja je otišla u mirovinu, piše Jutarnji list. A kako za mjesto ima veći broj kandidata i zbog cjelokupne medijske prašine koja se digla zbog Turinskog, za očekivati je kako se ugovor neće obnoviti.

Sljedbenik Adolfa Hitlera

“Sljedeći tjedan biramo nastavnika biologije, to je ono što je sigurno. Imamo dovoljno prijava da možemo izabrati kvalitetnu osobu koja će predavati biologiju”, rekao je za Jutarnji list Henry Ponte, ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića.

Neslužbene informacije iz škole govore kako su se bili neugodno iznenadili onime što je Turinski predavao na satu. Međutim, njegov Facebook profil govori dovoljno o njegovim stavovima. Naime, Turinski se deklarirao kao nacionalsocijalist tj. sljedbenik doktrine Adolfa Hitlera koji je začetnik nacionalsocijalizma, navodi Jutarnji list.

Primjedbe

Već prvi tjedan njegovog predavanja pojavili su se problemi, kada se pročulo među učenicima, a potom među roditeljima što Turinski predaje. Pismo jednog od roditelja u kojem se u detalja navodi o čemu predaje Turinski dospjelo je do medija, međutim ravnatelj Ponte tvrdi kako škola nije dobila niti jednu primjedbu roditelja na njegov rad.

A na pitanje je li bila primjedba učenika, ravnatelj je ustvrdio kako je to druga stvar.

‘Ja ne znam što ljudi misle ‘

“Dobio sam neke informacije te sam otišao na satove i poslušao predavanje kolege. Kako je krenula ova afera, dobio sam jedan telefonski poziv roditelja koji je podržao tog nastavnika, te još jedan SMS roditelja koji je također podržao tog nastavnika. To je ono što sam dobio od roditelja. Ono što je bitno jest da ja uvijek, kada god je problem s nekim od nastavnika, kada dobijem takvu informaciju, bilo od roditelja ili učenika ili nekog kolege, uvijek odem na nastavu. Tako sam i tom kolegi bio dva puta. Također, na kraju sata dam djeci da ispune anonimnu anketu. Ono što sam u ovom slučaju dobio, vrlo je slično onome što bih dobio za bilo kojeg drugog nastavnika”, ustvrdio je ravnatelj.

“Naravno da sam upoznat sa sadržajem i nije istina ono što su pisali mediji, da ja nemam pojma što se događa u školi. Moram reći jednu stvar: ja sam inače profesor kemije i fizike. Ne vjerujem u kreacionizam, ako je to bila ideja čitave priče. Vjerujem u evoluciju i to je moj stav, kao i stav 99 posto zbornice. Ja ne znam što ljudi misle, svatko ima pravo vjerovati i misliti što god hoće, ali govoriti i raditi može samo ono što je zakonski dozvoljeno, odnosno propisano planom i programom, kurikulumom za taj predmet. To je vrlo jednostavno” kazao je Henry Ponte, piše Jutarnji list.

Stav Ministarstva

Ministarstvo obrazovanja, nakon izbijanja skandala zatražilo je očitovanje škole, ističući da će poduzeti korake koji se odnose na stručni ili pedagoški nadzor.

Prema Ministarstvu, “djeca imaju pravo na dotok informacija ili sadržaja utemeljenih na suvremenim znanstvenim i obrazovnim standardima važnim za potpun i skladan razvoj njihove osobnosti, a koje se prenose na objektivan, kritički i pluralistički način”. Navode da se poučavanje u školama mora temeljiti na znanstvenim činjenicama te da je zadaća javnog školskog sustava biti neutralan i uravnotežen i omogućiti djetetu ostvarivanje tog prava, piše Jutarnji list.