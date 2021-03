PRODUŽENE SU MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA: Evo tko ima pravo na naknadu i koji su rokovi za prijavu

Državne mjere potpore za očuvanje radnih mjesta produžene su i na travanj

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje danas je donijelo odluku o donošenju nove mjere, potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak-travanj 2021, javlja Dnevnik.hr.

Radi se o izmjeni mjere donesene 3. ožujka 2021. koja se odnosila samo na mjesec ožujak te je ovom odlukom Upravnog vijeća ista produžena i na mjesec travanj. U odnosu na prethodnu mjeru izglasane su izmjene koje se odnose na ciljanu skupinu radnika za koju je moguće ostvariti potporu, rokove za zaprimanje zahtjeva za travanj te kriterije za dokazivanje pada prihoda.

Tako je za mjesec travanj moguće ostvariti potporu za radnike zaposlene najkasnije do 31. ožujka 2021., a za mjesec ožujak za radnike zaposlene do 28. veljače. Zahtjevi za potporu za ožujak i travanj zaprimat će se od 01. travnja 2021. godine do zaključno 23. travnja 2021. godine , a od 24. travnja 2021. godine do zaključno 21. svibnja 2021. godine odobravat će se isplata potpore samo za travanj 2021. godine.

SVI KOJI KRŠE MJERE NEĆE IMATI PRAVO NA POTPORE: Božinović: ‘Ne zanima nas je li izdano usmeno upozorenje, prekršajni nalog…’

Uvjeti za dobivanje potpore

Kako bi ostvarili potporu poslodavci će trebati dokazati da su u razdoblju od 01. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. godine ili četvrto tromjesečje 2020. godine, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Alternativno će trebati dokazati da su u ožujku 2021. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na ožujak 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za ožujak 2021. godine i ožujak 2019. godine Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za ožujak, odnosno dokazati da su u travnju 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na travanj 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za travanj 2021. godine i travanj 2019. godine Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za travanj.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani prije 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Poslodavci osnovani nakon 1. travnja 2019. godine trebaju dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2019. godine temeljem predaje tablice pada, a u slučaju da su osnovani nakon 1. listopada 2020. godine trebaju dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na siječanj 2021. godine.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani nakon 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Poslodavci koji su osnovani nakon 1. listopada 2020. godine, a u siječnju 2021. su bili zatvoreni Odlukom Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristiti potporu za ožujak i travanj u iznosu 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. Napominjemo kako će poslodavci koji žele ostvariti potporu za ožujak i travanj morati podnijeti novi zahtjev putem on-line aplikacije bez obzira jesu li već koristili potpore za očuvanje radnih mjesta u prethodnim razdobljima.

Detaljnije informacije možete pronaći OVDJE.