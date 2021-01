PRODUŽENE MJERE O ZABRANI RADA KAFIĆA, NO ŠTO JE S POČETKOM NASTAVE? Božinović: ‘Razgovarat ćemo i o tome’

Na konferenciji za medije Nacionalnog Stožera u petak su produžene mjere o zabrani rada kafića, restorana i teretana, a o nastavku školske godine još će se raspravljati

Danas, 8. siječnja, ističu restrikcije koje je Stožer ranije donio. Pritom, kafići, restorani i teretane po dosadašnjoj Odluci imaju zabranu rada do 10. siječnja. Sve te mjere i ograničenja produljuju se do 31. siječnja ove godine, odnosno, još 20-ak dana.

Brine situacija u Europi

Školska godina uskoro bi se trebala nastaviti, ali ministar Davor Božinović je rekao: “U sljedećem razdoblju razgovarat ćemo o tome što s nastavkom školske godine”. “Razgovarat ćemo i o tome što će biti s nastavkom školske godine”, kaže Božinović. Dodao je i da epidemiologe brine situacija u Europi jer zemlje koje imaju strože mjere od Hrvatske bilježe veliki rast. ”Ima zemalja koje su nedavno imale 700 novozaraženih dnevno, a sada imaju 7000”, kaže.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je pojasnio da ih zabrinjava upravo ta situacija u Europi: “Mi jesmo razgovarali o cut off pointovima i situacijama gdje bi se mjere popuštale, Međutim, situacija se strahovito brzo mijenja i imali smo nepredviđenih situacija poput potresa i pojave novih sojeva koji su zarazniji, jako je teško držati se semafora. Ono što treba reći, iznad smo cutt off pointa, a to je da 14 dana traje incidencija koja je niža od 300 u razdoblju u 14 dana. Mi ga još nismo dosegli”, rekao je.

