PRODULJENE MJERE POMOĆI: Nastavlja se isplata potpora za plaće, a čak 534 tvrtke odlučile su skratiti svoj radni tjedan

Dosad su 534 tvrtke s 24.192 zaposlena radnika zatražile subvencije za skraćenje radnog tjedna. Svima njima država će isplatiti do 2000 kuna po radniku, a mjera će se primjenjivati do kraja godine. Poduzetnici iz posebno ugroženih djelatnosti, s padom prihoda većim od 60 posto u odnosu na prošlu godinu, moći će računati na 4 tisuće kuna državne potpore za plaće zaposlenih do kraja ove godine, najavio je premijer Andrej Plenković prošli tjedan.

Formalna odluka o produljenju mjera donesena je u ponedjeljak na sjednici Upravnog vijeća Zavoda za zapošljavanje, piše Večernji list.

Za produljenje potpora država izdvaja 800 milijuna kuna

Produljenje potpora u punom iznosu od 4.000 kuna posebno se odnosi na tvrtke u prijevozu putnika, ugostiteljstvu, turoperatore i poduzetnike vezane za rekreaciju, kulturne, poslovne i sportske događaje te poduzetnike i djelatnosti koji neće moći raditi zbog mogućih odluka stožera o zabrani rada. Potpora uključuje i otpis pripadajućih doprinosa.

Procjenjuje se da će se produljenje potpora odnositi na približno 70 tisuća zaposlenih, za što će država dodatno osigurati oko 800 milijuna kuna. Ukupno bi tijekom ove godine potpore za čuvanje zaposlenosti mogle dosegnuti desetak milijardi kuna, financiraju se iz državnog proračuna, ali iz Vlade uvjeravaju da će dio sredstava biti kompenziran iz različitih europskih izvora.

Mnoge europske zemlje privremeno smanjuju PDV

“Na produljenje mjera gledam kao na kupnju vremena sljedećih nekoliko mjeseci, da se vidi što će se događati i razmisli gdje je najpametnije uložiti. Potraje li ova situacija i dalje, pojavit će se veća potreba da se investira u ljude i nove tehnologije”, rekao je za Večernji list analitičar Ekonomskog instituta Zagreb Danijel Nestić.

Najveći broj primatelja državne pomoći evidentiran je u travnju, oko 582 tisuće, u lipnju su državne potpore isplaćene za 78 tisuća zaposlenih, u srpnju za 64 tisuće.

Večernji list piše kako su mnoge europske države također pokrenule drugi krug potpora kako bi sačuvale gospodarsku aktivnost u doba pandemije koronavirusa, a najčešća mjera koju donose je privremeno smanjenje PDV-a. To su, primjerice, učinile Grčka, Crna Gora, Bugarska, Irska, Velika Britanija, Njemačka… A Njemačka i Francuska do konca godine namjeravaju dodatno uložiti oko 4 posto tamošnjeg BDP-a za pomoć gospodarstvu i građanima.

