PRODOR VIRUSA NA POJEDINE ODJELE ČAKOVEČKE BOLNICE? ‘Bolnica i njeni radnici nisu oni koji šire virus, već su dio prve crte obrane’

Bolnica i njeni radnici nisu oni koji šire virus, već su onaj dio prve crte obrane koji svojim maksimalnim angažmanom rade na edukaciji, prevenciji, skrbi i liječenju za teške i kritične pacijente naše županije – kaže ravnatelj Tomislav Novinščak

Početkom prošlog tjedna redakciji portala eMeđimurje obratila se čitateljica (podaci poznati redakciji) koju je zanimalo zbog čega nema ni jedne objave o prodoru virusa koji se, prema njezinim riječima, dogodio na Odjelu kardiologije Županijske bolnice Čakovec, a izrazila je i zabrinutost zbog toga što čakovečka bolnica navodno nema madrace, prenosi eMeđimurje. Na njezino pitanje nadovezao se i jedan od kolega novinara na konferenciji Županijskog stožera civilne zaštite u petak kada je upitao da li se nešto slično desilo i na Odjelu opće interne medicine naše bolnice.

Prodor virusa

Na novinarsko pitanje u petak je odgovorila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije te predsjednica Upravnog vijeća čakovečke Sonja Tošić Grlač.

“Kao i u svakoj drugoj bolnici dogodi se da virus uđe u bolnički sustav, baš kao i u svaku drugu ustanovu, što dovodi do toga da se, u takvoj situaciji, dijelu liječnika i medicinskog osoblja također propisuje obavezna izolacija ili samoizolacija. Tako je, virus, djelomično ušao na neke odjele i u našoj bolnici. To je dovelo do zaraze pojedinih liječnika i medicinskih sestara. U takvoj situaciji protokolom je predviđeno angažiranje drugih liječnika i osoblja koji nisu pozitivni, sve dok zaraženi liječnici ne izađu iz izolacije. Naravno da to za sobom povlači činjenicu da se određeni postupci tada mogu odvijati u smanjenoj mjeri, ali bez obzira na sve okolnosti tamo gdje si i dogodi takav scenarij odjeli se ne zatvaraju”.

Procesi liječenja se ne zaustavljaju i potrebna pomoć, od internističkih postupaka, pregleda, do svih drugih nužnih aktivnosti se i dalje normalno pruža kako za hitne pacijente, tako i za sve ostale kojima je pomoć potrebna, rekla je Tošić Grlač.

Na sličnom tragu je i pisani odgovor ravnatelja Županijske bolnice Čakovec doc. dr. sc. Tomislava Novinščaka, prof. v. š. dr. med.

Iznimni napori i reorganizacija djelatnosti

Stručna tijela u uskoj suradnji s Upravom bolnice rade iznimne napore i reorganiziraju djelatnosti u slučajevima pozitiviteta djelatnika ili pacijenata te se zdravstvena skrb na odjelima obavlja za sve akutne i hitne pacijente bez obzira na pojedinačne ispade. Smatramo da je shvaćanje prirode ove bolesti (inkubacija od nekoliko dana), kao i davanje točnih epidemioloških podataka iznimno važna za očuvanje redovnih aktivnosti bolničkih odjela, kao i da je epidemiološka situacija s horizontalnim i rasprostranjenim širenjem virusa među stanovništvom takva da mjera određivanja PCR ili antigenskog testiranja nije samodostatna za očuvanje zdravstvenog sustava. Bolnica i njeni radnici nisu oni koji šire virus, već su onaj dio prve crte obrane koji svojim maksimalnim angažmanom rade na edukaciji, prevenciji, skrbi i liječenju za teške i kritične pacijente naše županije.

Županijska bolnica Čakovec je prva ustanova u RH koja je započela antigenska testiranje svih hitnih pacijenata prilikom ulaska u bolnički sustav tijekom rujna ove godine prije početka velikog vala. Cilj takve odluke isključivo je bilo pravovremeno izoliranja svih eventualno pozitivnih pacijenata unutar 15 minuta od izvođenja testa. Osim toga, kontinuirano se svim hospitaliziranim pacijentima naše ustanove prije ulaska u sustav rade i PCR testovi te se tek po negativnom testu provode daljnji postupci. S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i znanstvenu spoznaju o periodu inkubacije ovog virusa pojedinačni slučajevi naknadno pozitivnih pacijenata, a nakon prvotno negativnog nalaza, su mogući i evidentirani.

Vjerujemo da će razumijevanje, argumentirani pristup i konkretni rezultati jedne od manjih bolnica koja, unatoč svim poteškoćama, i u najtežim trenucima uspješno odolijeva ovoj epidemiji naići na potporu svih naših sugrađana, naročito s ciljem podrške svim našim djelatnicima koji tjednima pružaju nadljudske napore kako bi se oduprli i pobijedili ovu epidemiju, naglašava Novinščak koji se osvrnuo i na drugi dio pitanja čitateljice.

“Nemamo saznanja da trenutno nedostaju madraci u bolnici. U slučaju kad primimo zahtjev nekog od odjela s takvom potrebom madrace možemo nabaviti u najkraćem mogućem roku, ali takve potrebe zasada nisu iskazane”, konstatira Novinščak.

