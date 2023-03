Šest novih predmeta, više tjelesnog, geografije, matematike i hrvatskog, bez domaćih zadaća neki su od detalja programa cjelodnevne škole koju će od jeseni eksperimentalno provoditi 50 škola, predstavljenih u srijedu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je u srijedu te objavilo Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u eksperimentalnom programu Osnovna škola kao cjelodnevna škola koji će trajati četiri školske godine, a u njega će biti uključeni učenici od 1. do 8. razreda u 50 škola.

"Djeca nam nedovoljno dugo borave u samim školama i onu zadnju poziciju moramo promijeniti i promijenit ćemo s konceptom cjelodnevne škole", kazao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs predstavljajući program cjelodnevne škole.

Pisanje zadaća i instrukcije u školi

Prirodoslovlje, Društvo i zajednica, Praktične vještine, Informacijske i digitalne kompetencije, Svijet i ja, Drugi strani jezik – novi su predmeti koje će od jeseni slušati učenici 50 osnovnih škola koje uđu u eksperimentalni program cjelodnevne nastave.

Školski dan trajat će od 8 do 17 sati svaki dan.

Obavezna nastava trajat će do 15 ili 15.30 sati, u okviru toga učenici imaju topli obrok, a slijedi drugi dio koji pohađaju učenici koji to odaberu, a to su izvannastavne aktivnosti do 17 ili 17.30. Potom će slijediti izvanškolske aktivnosti koje ne pokriva proračun i mogu biti eventualno sufinancirane na neki drugi način, rekao je Fuchs.

U okviru obavezne nastave je program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja u sklopu kojeg učenici s nastavnicima ponavljaju, razrađuju teme, utvrđuju gradivo koje su učitelji percipirali da nije dobro percipirano.

"To je onaj dio gdje se se odvija proces koji se odvijao kod kuće – pisanja domaćih zadaća, instrukcija i sl.", naglasio je ministar.

Vjeronauk ili - Svijet i ja

Satnica hrvatskog jezika i matematike u svim se razredima povećava za jedan sat tjedno.

Priroda i društvo, koja se sad sluša od 1. do 4. razreda, odnosno Priroda koja se sluša u 5. i 6. razredu, postaju Prirodoslovlje, te će ga dva sata tjedno slušati učenici od 1. do 6. razreda.

Učenici od 1. do 4. razreda dobivaju predmete Praktične vještine, Društvo i zajednica te obavezan drugi strani jezik u 4. razredu koji se potom sluša do kraja osnovne škole.

Učenici koji neće ići na vjeronauk, morat će za izborni predmet odabrati Svijet i ja i predavat će se dva sata tjedno.

Povećava se i broj sati za Likovnu i Glazbenu kulturu od 1. do 4. razreda, te Tehničku kulturu i Geografiju od 5. do 8. razreda. Povećava se i satnica tjelesnog u 4. razredu, a taj predmet će, kako je najavljeno, predavati magistri kineziologije.

Za četiri godine u svim školama

Nakon eksperimentalne provedbe, koncept cjelodnevne škole za četiri godine trebao bi zaživjeti u svim školama u Hrvatskoj.

Ministar Fuchs istaknuo je da cjelodnevna škola daje mogućnost da svako dijete bez obzira na njegov socio-materijalni status ili stupanj obrazovanja roditelja ima jednake uvjete u školama i da se izjednači količina znanja koju nastavnici prenose djeci.

“Da maknemo s dnevnog reda potrebu instrukcija kod kuće, da povećamo kvalitetu obiteljskog života, s obzirom da neće biti domaćih zadaća, jedno kvalitetnije obiteljsko druženje, ali i socijalizacija među učenicima i djecom, vršnjacima”, objasnio je ministar.