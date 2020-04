PRODAVAČI NA TRŽNICAMA DOBILI RAČUNE ZA ZAKUP, A NISU RADILI; Uprava: ‘To je greška, otišlo je omaškom’

Iako brojni zagrebački prodavači na tržnicama nisu bili još od 22. ožujka, na adrese im je stigla faktura za plaćanje zakupa klupa za prodaju za travanj

Nakon što su 8. travnja, poslije dvotjednog prekida zbog odluka Stožera civilne zaštite protiv širenja zaraze koronavirusom, ponovno otvorene tržnice, umjesto pomoći poljoprivrednicima i malim obrtnicima, u Zagrebu su ih dočekali računi.

Naime, Tržnice Zagreb, podružnica zagrebačkog Holdinga, poslala je svim prodavačima na tržnicama fakture za naplatu zakupa prostora, iako ih većina ne radi još od zabrane koja je donesena 22. ožujka. Da bi stvar bila još čudnija, Gradska skupština je još 19. ožujka odlučila da se poduzetnike u gradskim prostorima zbog krize uzrokovane pandemijom koronavirusa oslobodi plaćanja zakupnine.

“Svi ćemo prosvjedovati putem odvjetnika. Ne može to tako. Gledajte, mi više uopće nismo u tržnici. Sad je svatko unutra po pet, šest dana, izmjenjujemo se, a i međusobno smo se dogovorili da ova sezonska zelenjava ide unutra, a mi vani. To je naš interni dogovor i to je u redu. Ali oni nas svejedno tuku za cijeli mjesec. Evo susjed je isto dobio fakturu, ma svi su dobili. I kafići u sklopu tržnice isto”, rekao je jedan prodavač s tržnice u Utrinama za 24sata.

OTVORENE ZAGREBAČKE TRŽNICE: Na Žitnjaku će biti drive-in, evo kako će funkcionirati sve ostale lokacije

Dva modela plaćanja

A plaćanje zakupa na zagrebačkim tržnicama funkcionira po zakupljenim metrima klupa ili štandova. No, postoji i mogućnost rezervacije prostora.

“Ja vam plaćam 1800 kuna mjesečno, to su vam četiri metra. Evo dva ovakva stola. To se plati bez obzira koliko ćete vi dana biti tu. A možete ugovoriti i da plaćate rezervaciju, 400 kuna po klupi. I onda još platite i placovinu, odnosno zaračunaju vam koliko imate robe na klupi i plaćate samo onoliko prostora koliko ste zauzeli”, objasnila je jedna prodavačica.

Basnoslovni iznosi

Nisu oni jedini koji su na svoje kućne adrese dobili fakture. I svi ostali se žale da ih je poštar početkom mjeseca neugodno iznenadio. Na fakturama su napisani iznosi i do 5000 kuna, što prodavače ljuti, jer većina njih nije prodavala još od potresa u Zagrebu, 22. ožujka, kada je i donesena odluka o zabrani rada tržnica, koja je u međuvremenu djelomično “relaksirana”.

“Poslat ćemo im na mail žalbu, tako su nam rekli. Pa ćemo vidjeti. Nećemo mi njima ništa platiti. I oni moraju još nama stornirati treći mjesec, jer devet dana nismo radili. Od potresa. Tu se najam plaća unaprijed. Dobiješ za tekući mjesec fakturu do petog, a moraš je do osmog ili desetog platiti. Nema tu puno filozofiranja. Mi ćemo dati prigovor, a oni će odgovarati”, poručio je treći prodavač.

OPASNA NAVALA NA TRŽNICE U ZAGREBU: Red za Dolac proteže se do Manduševca, ljudi na društvenim mrežama ogorčeni

‘Radi se o grešci’

No, voditelj Tržnica Zagreb poručio je prodavačima kako je došlo do zabune i kako vjeruje da će sve biti uskoro riješeno.

“Ljudi mogu slobodno zaboraviti na fakture. Radi se o grešci. Moj je prijedlog bio da se ništa ne fakturira dok ne prođe cijela ova situacija s koronom i potresom. To je omaškom otišlo. Sad očekujemo odluku uprave Holdinga u ponedjeljak ili u utorak po ovom pitanju. Mogu ljudi slobodno zaboraviti na fakture”, ponovio je Stanko Gačić.