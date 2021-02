PRODAJE SE ZA 4 MILIJUNA EURA: Pogledajte kako danas izgleda zgrada u kojoj su na svijet došli brojni Dubrovčani

Iako ima dozvolu za hostel i važeću građevinsku dozvolu, vlasnike bi veselilo kada bi zgradu ponovno koristili građani

Staro rodilište u Dubrovniku od 25 soba izgrađeno je 1934. godine prošlog stoljeća, a za gradnju je zaslužan doktor Mirko Mladinov. Tada je nosila naziv Sanatorijum, a sada je na tržištu i za njega se traži četiri milijuna eura.

“Ima preko tisuću kvadrata bruto stambene površine, sastoji se od podruma, prizemlja, dva kata i potkrovlja”, potvrdio je Goran Pikunić, vlasnik agencije za nekretnine.

“Ono što je zanimljivo jest da je taj sanatorijum koji je doktor Miladinov podigao bio prostor gdje su Dubrovčani mogli na primjer iznajmiti neki prostor, iznajmiti liječnika i da se tamo obavi i da se tamo porodi neko dijete”, kazao je Nikša Selmani, profesor povijesti, za RTL.

Za prostor su vezane Dubrovkinje

“Od ’63. do ’84. sam tamo radila i bilo nam je prekrasno. Sad da me pitate svaki kantun znam gdje je što. Gdje je što bilo, gdje je bila operacija, gdje je bila ambulanta, gdje je bio wc, gdje je bila velika soba, mala soba”, opisala je Ljiljana, umirovljena zaposlenica bivšeg rodilišta

Za te su prostore vezani i brojni građani, pogotovo Dubrovkinje. Do 1984. godine jedna prostorija služila je kao rađaona, a majke bi svoje novorođeno dijete obitelji predstavile preko balkona.

“Veže me apsolutno. I ja sam se rodila i moja djeca su se rodila u tom rodilištu i to nam je stvarno onako nešto, kako bih rekla, kad je prešlo u novu bolnicu nije to više bilo to”, kazala je Senka iz Dubrovnika.

Možda bude uređena kao dom za starije

Iako ima dozvolu za hostel i važeću građevinsku dozvolu, vlasnike bi veselilo kada bi zgradu ponovno koristili građani.

“Dubrovčani su vrlo sentimentalno vezani za ovu kuću, jer svi koji su se rodili do 1984. su rođeni upravo ovdje, a ja bih voljela da ostane, kao i svi ostali javno dobro i da povijest ponovo zaživi”, kazala je Sara Zanelli, vlasnica nekretnine.

Zaštićena kao kultura cjelina, za otkup ponuđena je i gradu, no odbijena jer novca u gradskoj blagajni nema. Ipak, nadaju se vlasnici, naći će se kupac koji će stoljetnu zgradu znati otvoriti Dubrovčanima, pa kažu – možda umjesto rodilišta bude uređena kao dom za starije koji Dubrovniku itekako nedostaje.

