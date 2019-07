PRODAJE SE PARCELA ZA 14 VILA SA 114 STANOVA; U čemu je ‘kvaka’? Nitko nema pojma gdje je ta ‘tajna’ lokacija, čak ni gradonačelnik!

Riječ je o 14 vila vrtoglave cijene, no, lokacija je tajna. Navodno je negdje u Makarskoj…

U Makarskoj su još do prije koji mjesec brujale bušilice i izvodili se građevinski radovi, a sada će se ondje navodno graditi velebno zdanje. Riječ je o 14 vila vrtoglave cijene, no, lokacija je tajna. O čemu se radi probala je otkriti Slobodna Dalmacija. Naime, prije tjedan dana niknuo je na internetskoj stranici zagrebačke agencije za trgovinu nekretninama kao i u dnevnom tisku oglas za prodaju građevinskog zemljišta površine od 11 tisuća kvadrata za izgradnju 14 luksuznih vila sa 140 luksuznih stanova, garaža, parkirališnih mjesta i poslovnih prostora.

”Vrhunska lokacija koja je prodajna već je u toku započete gradnje. Odlična investicija. Zbog blage kosine terena gotovo svim stanovima je omogućen pogled na more”, stoji u oglasu u kojem se navodi da je zemljište za 14 vila idealno za odmor, turizam i stanovanje. Ono košta 2,3 milijuna eura, odnosno 17 milijuna kuna te ima tajnu lokaciju. Zašto tajnom lokacijom? Zato što nitko ne zna gdje se nalazi pa čak ni gradonačelnik Makarske Jure Brkan.

Informacije o vilama ne žele davati telefonski

Novinari Slobodne Dalmacije su u potrazi za lokacijom nazvali zagrebačku agenciju za prodaju nekretnina te nisu dobili nikakav odgovor. “Zapravo vam preko telefona ne mogu reći gdje je točna lokacija građevinskog zemljišta i za detaljnije informacije ćete morati doći u Zagreb na razgovor”, kazala im je djelatnica agencije. Nakon nje im je druga djelatnica agencije rekla da se informacije o vilama i navedenom zemljištu ne daju telefonski.

Nakon čudnog razgovora s djelatnicama agencije, novinari su nazvali predstavnika jednog od šest vlasnika zemljišta na Glavici, Gustu Alača. Inače, na Glavici pored vrtića Ciciban pripremao se zeren za prodaju 12.500 iskoristivih kvadrata, a za njih je bio zainteresiran i Miro Tomas, vlasnik “Tamarisa”, hotela u Tučepima. Tada im je Tomas rekao da bi u slučaju da kupi zemljište, na Glavici sagradio tri veće ili pet manjih zgrada sa 150 do 200 stanova. Budući da se Tomas još nije odlučio na gradnju, Slobodna Dalmacija pitala je Alača je li možda parcela iz oglasa zapravo na Glavici. Odgovorio je da to nije slučaj.

“Zemljište na Glavici uopće nije stavljeno na prodaju posredstvom agencije za nekretnine, već smo u pregovorima s potencijalnim kupcima, a kao dobar poznavatelj nekretnina u Makarskoj, ne znam da na ijednom terenu postoji parcela od 11 tisuća kvadrata za gradnju 14 urbanih vila”, kazao im je Alač.

Gradonačelnik nema pojma

Gradonačelnik Makarske, Jure Brkan, kazao je novinarima da prvi put čuje za oglas, parcelu i vile. Tvrdi da bi po kvadraturi zemljišta odmah pomislio na Glavicu, no tvrdi da prema njegovim saznanjima Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo nije zaprimio zahtjeve za ishođenje građevinskih dozvola za gradnju na Glavici. “Doista ne znam gdje se u gradu planira graditi 140 stanova”, kazao je Brkan. Isto pitanje postavljeno je Jozi Vranješu, zamjeniku gradonačelnika. On također tvrdi kako ne zna da u Makarskoj osim Glavice postoji teren od 11 tisuća kvadrata za gradnju 14 vila.

“Nije mi poznato da je ijedan investitor zatražio zahtjev za ishođenje 14 građevinskih dozvola”, kazao je Vranješ. Za gradnju vila ne zna ni Ivan Šimić, član Odbora za prostorno uređenje Grada te gradski vijećnik Živog zida. On je kao i većina sugovornika pretpostavljao da bi po kvadraturi jedino moglo biti riječi o Glavici.

Na Požarima niče još 10 zgrada, ali ne i 14 vila

Slobodna Dalmacija zapitala se postoji li možda na Požarima zemljište gdje bi se moglo sagraditi 14 luksuznih vila. Odgovor je negativan. Tako su im rekli vlasnici agencija za trgovinu nekretninama, ali i Marko Nemčić, predsjednik MO-a Veliko Brdo.

“Koliko ja znam, u Velikom Brdu ne postoji toliki kompleks, već se gradnja i dalje nastavlja na području Požara. Pored 10 stambenih zgrada i oko 400 stanova koji niču na Požarima i u susjedstvu, na istoj lokaciji planira se gradnja još 10 zgrada s oko 300 stanova pa je predio ispod i poviše Peveca pretvoren u cigansko naselje bez ikakvog plana jer svatko tko može, gradi gdje god hoće i to bez potrebne infrastrukture i parkirališnih mjesta. Srećom pa ne postoji teren i za gradnju dodatnih 14 vila jer ne znam gdje bi nas sve to dovelo”, odgovorio je Nemčić.

Nema gradnje ni u općinama Brela, Baška Voda, Gradcu…

Budući da je navedeno da je riječ o kompleksu velikom 11.000 kvadrata i da će se “graditi u širem centru Makarske Rivijere”, novinari su pokušali doznati hoće li vile niknuti na području od Brela do Gradca. No, načelnici su rekli da se kod njih neće graditi i dodali da nigdje ni nema toliko velike površine i da nisu zaprimili zahtjeve za izdavanje glavnih projekata. Načelnik Brela, Stipe Ursić, kaže da je u njegovoj općini najveća privatna parcela za gradnju površine 3000 kvadrata i da se nalazi na području podno crkve sv. Stjepana u Podcrkavlju.

Ne samo da u mjestu nema tako velikog terena za gradnju, već se prema Zakonu ne smiju graditi kuće niti vile sa 10 stanova nego po jednoj stambenoj jedinici mogu biti sagrađena maksimalno tri stana, vila može imati dvije etaže i jedan stan, a u ovom slučaju je riječ o gradnji 10 stanova po vili”, kaže na Ursić. Isto je i u Baškoj Vodi gdje načelnik Josko Roščić kaže da na području cijene općine nema građevinske parcele od 11.000 kvadrata, a i da postoji, kaže da se Zakonom ne smiju graditi vile s maksimalno tri etaže. Također, ni na području cijele Općine Gradac ne postoji zemljište tolike kvadrature što potvrđuje i načelnik Marko Burić. Dodaje da zakonski svaka zgrada može imati maksimalno četiri etaže, k tome, nitko od investitora nije od Općine zatražio zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta. Ante Čobrnić, načelnik Tučepa govori isto za svoju općinu.

“Ako je riječ o turističkom naselju, investitor može zatražiti samo jednu građevinsku dozvolu, a ako nije, bit će mu potrebno 14 građevinskih dozvola. Tih 14 vila sigurno se ne gradi u Tučepima jer nemamo ni jednu parcelu od 11 tisuća kvadrata, a ni od Općine kao jednog od oko 10 javno-pravnih tijela nitko nije zatražio zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta ili idejnog projekta za posebne uvjete”, kazao je načelnik Tučepa.

Lokacija se možda krije u masleniku na Kuku ili na predjelu Volicija

Novinari sa svojom potragom za lokacijom nisu stali, a neslužbene informacije dovele su ih do zemljišta na Kuku. Riječ je o zemljištu poduzetnika Blaža Petrovića čiji je maslenik velik oko 180 tisuća kvadrata te je za njega koncesija dobivena od Hrvatskih šuma na 50 godina. U blizini se nalaze nakadašnji bungalovi i privatno zemljište. Slobodna Dalmacija je i kontaktirala Petrovića, no on kaže da i njega zanima gdje se to prodaje spomenuto zemljište. “Ja ne prodajem nikakvo zemljište, dapače, ako saznate tko ga prodaje i na kojoj lokaciji, možete mi javiti”, kazao je Petrović.

Ponovno su do novinara dospjele neslužbene informacije pa su čuli da je navodno riječ o parceli na predjelu Volicija, a koje prodaje svima poznati sugrađanin, bivši gradonačelnički kandidat koji je Slobodnoj Dalmaciji zabranio da mu spominju ime. Premda agenti tvrde da je riječ o zemljištima na Voliciji, Makaranin kaže da prodaje zemljište u Velikom Brdu gdje se može graditi 14 urbanih vila sa 140 stanova. Međutim, novinari su dobili samo neugodne i ružne riječi kada su ga pitali za točnu lokaciju.

“Prodajem ja zemljište već 10 godina, ali nitko nema love da ga kupi, a idealno je za gradnju 14 vila jer je tako prema planu. Nemam vremena za razgovor, a i tebe sada zanima lokacija, a mene zanima tko će mi ga…”, kazao je kulturni sugovornik Slobodne Dalmacije.