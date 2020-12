PRODAJA VARAŽDINSKOG TERMOPLINA? Čehok kaže ‘krajnji je čas’, Čačić podsjeća da nije prvi put da se ovaj poziva na ‘hitnost’.

Jučer se u Varaždinu na sjednici Županijske skupštine raspravljalo o prodaji Termoplina koji ostvaruje prihode na razini iznad 200 milijuna kuna

“Par mjeseci prije izbora nije ni legalno ni legitimno prodavati Termoplin. Nitko s imalo morala ne bi za to digao ruku”. Stav je to župana Radimira Čačića, izrečenog jučer na sjednici Županijske skupštine, prenosi Varaždinski.hr. Čačić je o prodaji Termoplina govorio odgovarajući na pitanje vijećnice Dubravke Biberdžić (SDP). Ona je zatražila da Županija uputi Gradu Varaždinu dopis sa stavom o tome problemu. “Ne mogu pojmiti da je Grad došao do zaključka da proda svoj udio, s obzirom na značaj te tvrtke i na ulaganja koja su napravljana širom Županije”, rekla je Biberdžić i zatražila mišljenje župana.

Čačić smatra da ne stoji priča da je sad ‘krajnji čas’ za prodaju Termoplina, kako je to rekao varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok. Grad Varaždin, naime, raspisao je javni poziv za iskaz interesa za kupnju njegova udjela u toj tvrtki od 50,99%. Drugi najveći vlasnik je Ivan Topolnjak, koji posjeduje 42,29% dionica. Termoplin redovito ostvaruje prihode na razini iznad 200 milijuna kuna. Dobit u 2019. iznosila je 4,1 milijun kuna, a ukupna zadržana dobit iznosi 61 milijun kuna. Prosječna neto plaća u poduzeću prelazi 9.000 kuna. “To će ići na Gradsko vijeće, mora biti provedeno i javno savjetovanje. Što se mene tiče, mislim da treba razmisliti o prodaji. Ide liberalizacija, građani više neće morati uzimati Termoplin, tako da ja ne vidim zašto bi Grad morao imati dionice te tvrtke”, stav je koji je javno iznio Čehok.

Kako piše Varaždinski portal, Čehok je ustvrdio da pitanje je li ovo pravi trenutak postavlja gradska oporba, što njemu nije jasno, jer su SDP i HNS još 2015. godine krenuli u tome smjeru. Župan pak podsjeća na još jednu ‘hitnost’ na koju se Čehok pozivao, a koja je završila, blago rečeno, loše. Bilo je to 2008. godine, kada je potpisan ugovor za zbrinjavanje bala. “Tada smo imali potpisivanje ugovora dan prije donošenja zakona da se sve vrste ugovaranja moraju realizirati kroz javnu nabavu. Ugovor za desetine milijuna kuna, završilo na stotinama. A objašnjenje je bilo da je kao ugroza. I sad ponovno imamo priču da je zadnji trenutak da prodamo Termoplin, najvrjednije što Varaždin ima. Ne prije izbora i ne ljudi koji već imaju presude!”, stav je Radimira Čačića.

