Ivan Anušić u šest i pol godina prešao je put od načelnika Antunovca, mjesta pokraj Osijeka do ministra obrane Republike Hrvatske. Također, u međuvremenu je odradio jedan i pol mandat na dužnosti župana Osječko-baranjske županije te se postepeno uspinjao na hijerarhijskoj ljestvici HDZ-a čiji član je od 2011. godine. Naime, prije toga je godinama bio član HSP-a, a jedno vrijeme je bio i nezavisni političar.

Zanimljivo je kako se u njegovoj službenoj biografiji na web stranici Osječko-baranjske županije nigdje ne spominje da je bio član HSP-a uz koji se vežu njegovi politički počeci 2005. godine kada je prvi put izabran za načelnika Antunovca, piše Jutarnji list. Na mjesto načelnika izabran je i 2009 godine, no tada se politički razilazi s Antom Đapićem te nastavlja tu ulogu obnašati kao nezavisni. Izbore 2013. osvaja kao kandidat HDZ-a.

Karijera u HDZ-u

Na tim izborima, kao i na onima 2009. godine za njegovu je zamjenicu izabrana Nataša Tramišak, donedavna ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koja je Anušića politički pratila na tom putu. Anušić je 2014. pobijedio i na unutarstranačkim izborima te postao predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, a u Sabor je prvi put izabran 2015. godine u osmom sazivu. Naime, tada je HDZ-om vladala struja Tomislava Karamarka i Milijana Brkića. Za Anušića se, s obzirom i na njegovu pravašku prošlost, uvijek govorilo da pripada desnom dijelu političkog spektra, ali to nije smetalo Andreju Plenkoviću kada je preuzeo HDZ da s njim nastavi surađivati te da postane njegov potpredsjednik u stranci.

Anušić je redovito isporučivao odlične izborne rezultate za HDZ kako u Osječko-baranjskoj županiji tako i na parlamentarnim izborima u 4. izbornoj jedinici, pa je tako 2020. godine lista HDZ-a koju je nosio Anušić osvojila osam saborskih mandata.

Otvoreno kritizira Plenkovića

Kada je Plenković birao ministra u vladi iz Osječko-baranjske županije izbor je pao na Tramišak. No, ubrzo je shvatio da je Tramišak vjernija Anušiću, nego li njemu. Prvi put Plenković ju je želio smijeniti u proljeće 2022. godine, ali se Anušić tome žestoko usprotivio pa je premijer odustao, no u siječnju ove godine to je presjekao i smijenio Tramišak, iako nikada nije obrazložio koji su to točno bili njezini profesionalni i stručni propusti. Na kraju je ispalo da ju je smijenio samo zato što mu se nije sviđala, iako su mnogi očekivalo Anušićevo negodovanje na tu smjenu, takva reakcija je izostala. Župan je očigledno procijenio da nije vrijeme za otvoreni sukob s premijerom.

No, nije tajna da njih dvojica nisu u najboljim odnosima. Anušić se nije libio otvoreno kritizirati unutarstranačku politiku pa je tako uoči lokalnih izbora 2021. godine upozoravao na osipanje članstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tom prilikom je pozivao i tadašnjeg ministra Marija Banožića, kojega će sada naslijediti, da se pozabavi stranačkim ogrankom koji vodi i što je izazvalo otvoreni politički sukob između njih dvojice. Također, je u više navrata u negativnom kontekstu spominjao koaliciju HDZ-a i SDSS-a zbog čega ga je Plenković javno prozvao, kao i nezadovoljstvo operativnom provedbom Projekta Slavonija, Baranja i Srijem…

I nedavno je Anušić kritizirao politiku HDZ-a i premijera u slučaju direktora HEP-a Frane Barbarića, na što mu je Plenković na svoj način odbrusio. Anušić se ove godine, iako potpredsjednik stranke, rijetko pojavljivao na sjednicama Predsjedništvo. Plenković je svjestan podrške koju Anušić uživa među desnom i braniteljskom populacijom HDZ-ovih birača.

Razvoj istočne Hrvatske

Anušić se u svom političkom angažmanu posvetio projektima koji bi trebali poboljšati gospodarski razvoj istoka Hrvatske. Tako je primjerice, na njegovu inicijativu u Osijeku, uz potporu europskog novca, izgrađeni Gospodarski centar i Regionalni distribucijski centar, izlobirao je 400 milijuna kuna vrijednu obnovu Zračne luke Osijek, kao i 250 milijuna eura vrijedan novi KBC Osijek čije se projektiranje priprema…

Također, prvi je u Hrvatskoj pokrenuo besplatni školski obrok za sve osnovnoškolce u županiji, što je Vlada ove godine prekopirala na cijelu Hrvatsku. Nedavno se zbog požara u Dravi International jako medijski eksponirao tražeći odgovornost vlasnika tvrtke i prozivajući ga za ekološku katastrofu, čije je proglašenje zatražio od Vlade, ali su Banski dvori to izignorirali. Politički oponenti su za tu katastrofu prozvali baš HDZ i Anušića, smatrajući da nisu poduzeli ništa kako bi se takva situacija izbjegla.

Ratni put i obrazovanje

Anušić je dragovoljac Domovinskog rata u koji se uključio kao 17-godišnjak napustivši srednju školu. Bio je pripadnik ZNG-a, 106. i 130. brigade, pripadnik Specijalne policije MUP-a Orao, Vojne policije i 3. Gardijske brigade Hrvatske vojske te je prošao je brojna ratišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U siječnju 1993. godine sudjelovao je u Akciji Maslenica, a u kolovozu iste godine je mjesec dana proveo na području BiH, sa Specijalnom policijom MUP-a Orao sudjelovao je od 1993. do 1995. godine u akcijama na Velebitu, ali i u akciji Bljesak i oslobađanju područja zapadne Slavonije.

Nakon rata završio je srednju školu u Osijeku i upisao Kineziološki fakultet u Zagrebu na kojem je stekao višu stručnu spremu i titulu stručnog prvostupnika trenerske struke. Vojno je umirovljen 2003. godine, a od 2002. do 2005. godine bio je predsjednik i trener u Kick boxing klubu Antunovac. Kickboxom se i danas rekreativno bavi, s obitelji živi u Antunovcu i otac je četvero djece.