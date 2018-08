PROCURIO MODRIĆEV ISKAZ: ‘Je li mi Mamić pomogao? Da, je. Bi li zbog toga lažno svjedočio? Ne i nisam. A tretiraju me kao da sam veliki kriminalac’

Kapetan reprezentacije Luka Modrić istražiteljima je rekao kako nije lažno svjedočio te kako anekse ugovora nije detaljno proučavao, stoji u njegovom iskazu kojeg je objavio Jutarnji list.

Kapetan reprezentacije i najbolji igrač Svjetskog prvenstva u Rusiji Luka Modrić, kao što je poznato, tereti se za lažno svjedočenje iz slučaja Zdravka Mamića.

Jutarnji list sada je objavio Modrićev iskaz u kojem ovaj kaže kako nije osoba vična riječima te kako su za njega u životu stvari vrlo jednostavne. “Nisam sumnjičav, a ova situacija u kojoj sam se našao kao okrivljenik jako mi teško pada jer mediji su me prozvali kao da sam najveći kriminalac u zemlji. A to definitivno nisam zaslužio”, rekao je Modrić u iskazu, kojeg je objavio Jutarnji u tekstu novinarke Hajdi Karakaš Jakubin.

‘Je li mi Zdravko Mamić pomogao? Da, je!’

“Zar itko misli da bih ja svoje ime i sve što sam uspio postići u životu teškim radom olako žrtvovao, javno se ponizio i odrekao svih svojih uvjerenja? Je li mi Zdravko Mamić pomogao u određenom dijelu mog života i moje karijere? Da, je, pomogao mi je! No bih li ja zbog toga za njega lažno svjedočio? Ne bih! I nisam”, kazao je kapetan reprezentacije i dodao kako optužnicu smatra pogrešnim.

Vjeruje da se dogodila situacija u kojoj ili oni nisu shvatili njega ili on njih, ali nije, tvrdi, lažno svjedočio. Rekao je kako je bio ispitivan o stvarima u koje se ne razumije najbolje te kako je imao potpuno povjerenje u Dinamo i Zdravka Mamića. Tako je sporne anekse ugovora potpisivao, ali ih nikad nije detaljno proučavao. “Najbitnije mi je bilo da imam potpisan aneks ugovora o transfernom obeštećenju, a osim što je tamo pisalo 50:50, ostale stvari nisu me zanimale niti sam obraćao pažnju na njih” rekao je Modrić.

O prvom ispitivanju u USKOK-u je rekao kako se nekih stvari nije mogao sjetiti, ali su istražitelji inzistirali da pokuša, pa je u najboljoj namjeri to i pokušao. Rekao je kako je “govorio istinu po svom najboljem sjećanju”, a kaže i da je ispitivač iz USKOK-a unosio u zapisnik odgovore “koji su krivo protumačeni, a koje on u tome trenutku nije primjetio ni shvatio”. Zapisnik je naime, pročitao, letimično, brzo i površno.

‘Najbitnije mi je bilo da brzo napustim USKOK’

“Meni je najbitnije bilo da što prije napustim USKOK jer je to za mene bila jedna jako neugodna i stresna situacija. Sve što sam govorio u postupku protiv Mamića istina je. Samo je problem što su oni sve to krivo protumačili i krivo me shvatili te unijeli u zapisnik neke rečenice koje se mogu protumačiti na više načina”, rekao je Modrić u iskazu kojeg je objavio Jutarnji list.

Kazao je kako je prvi aneks ugovora potpisao 2004., a drugi 2005. Oba je ta aneksa opet potpisivao 2008. kada je odlazio iz Dinama. Prvotno je, kaže, novac trebao ići u inozemstvo, što on nije htio.

“Želio sam da novac ide u Hrvatsku, da se plati porez i na kraju je tako i bilo. Istina je da sam prilikom svjedočenja na USKOK-u kad sam govorio o svojim razgovorima s Mamićem mislio na našu međusobnu podjelu transfera temeljem građanskog ugovora. Istina je isto da ja nikad u USKOK-u nisam tvrdio da sam potpisao aneks o transfernom obeštećenju nakon odlaska u Tottenham.”

DORH traži osam mjeseci zatvora uvjetno

Optužnica Modrića tereti da je na Županijskom sudu tijekom suđenja braći Mamić, Damiru Vrbanoviću i Milanu Pernaru, dao lažan iskaz te da je “svjesno neistino kazao da je aneks ugovora o profesionalnom igranju kojima se regulira podjela transfernog obeštećenja između njega i NK Dinamo u omjeru 50:50 posto potpisivao svaki put kada bi se produljivao profesionalni ugovor i da ih je ponovno potpisao zbog navodne izmjene bankovnog računa na koji mu je novac trebao biti uplaćen”. DORH za Modrića traži osam mjeseci uvjetne kazne uz rok kušnje od dvije godine.

Naime, osječki je sud utvrdio kako aneks iz 2005. kojim je Dinamo prepustio Modriću pola iznosa budućeg transfera tada nije niti postojao, nego je antedatiran i sastavljen tek nakon što je Modrić otišao u Tottenham. Modrić je, tvrdi sud, veći dio odštete, prenio Mamiću, na temelju njihovog građanskog ugovora.

Istražitelji smatraju da je iskaz lažan

Istražitelji smatraju da je iskaz Luke Modrića na sudu lažan i različit od onog što je Modrić rekao tijekom istrage 2015. i 2016. Naime, na ispitivanjima u USKOK-u Modrić je dva puta ispitivan o spomenutom ankeksu i oba je buta rekao da mu je Mamić, nakon što je već igrao u Tottenhamu donio na potpis antedatirani aneks prema kojem mu je pripadalo 50 posto od transfera. Potom su Mamić i Modrić zaključili građanski ugovor kojim je Modrić dobio 23, a Mamić 77 posto.

Tadašnji Modrićev odvjetnik Davor Radić koji je s njim bio na ispitivanju u USKOK-u kazao je kako je Modrić rekao sve što je ušlo u zapisnik te kako je taj zapisnik dva puta pročitao i rekaao da nema primjedbi. Sadašnje Modrićeve odvjetnice Laura Valković i Ana-Marija Gospočić prijavile su Radića Hrvatskoj gospodarskoj komori zbog odavanja odvjetničke tajne.