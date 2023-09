Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko prije sedam godina izašao je iz politike, a svojim postupcima zaintrigirao je javnost pa ih naveo na pomisao da se vraća u politiku. Kako piše Novi list, pokrenuo je internetsku stranicu karamarko.com koja je osvanula jučer uz fotografiju Margaret Thatcher i citat na engleskom jeziku koji se njoj pripisuje: "Možda ćeš bitku morati voditi više nego jednom da bi pobijedio". Tu stranicu najavio je i Karamarko na svom Facebook profilu pa napisao: "Sve što radim, radim za domovinu Hrvatsku".

I proteklih mjeseci znao bi "izazivati" javnost. Kada god bi se pojavila glasina da se sastaje s političkim istomišljenicima u svrhu formiranja neovisne liste s kojom bi nastupio na skorašnjim izborima za Sabor, Karamarko bi rekao kako ne zna ništa o svom navodnom političkom comebacku. A te njegove riječi ne moraju značiti ništa jer tako političari uglavnom komuniciraju kada ne žele nešto otkriti. Dakle, moguće je da će se ipak vratiti.

Prema neslužbenim informacijama iz kruga njemu bliskih ljudi, Karamarko planira napustiti HDZ da bi kandidirao svoju listu u svim izbornim jedinicama. On je, naime, HDZ vodio četiri godine, od 2012. do 2016. godine, a ako bi objavio da mimo njega ide na izbore, automatski bi bio isključen iz HDZ-a. Politička reaktivacija zanima ga kako bi ponovno bio određeni čimbenik, netko tko će nakon izbora utjecati na hrvatske društvene tijekove. Za to mu je potrebno barem pet ili šest mandata u Saboru. A to nije nimalo lak zadatak zbog dominantnog HDZ-a, kao i koalicije Most – Hrvatski suverenisti, Domovinski pokret, stranka Odlučnost i pravednost…

Nije prvi put da nagovještava povratak

Tomislav Karamarko ima iskustva u situacijama u kojima je daleko od statusa političkog favorita. Početkom 2012. pokrenuo je kampanju za dužnost predsjednika HDZ-a kao objektivni autsajder, pa na kraju pobijedio na unutarstranačkim izborima. Tada je Karamarko, doduše, uz sebe imao i spretnog operativca Milijana Brkića,

Ovo nije prvi put da Karamarko nagovještava svoj povratak na policijsku scenu. Naime, 2019. godine stigao je u Knin na proslavu obljetnice Oluje samo da bi novinarima rekao da "ozbiljno razmišlja" o kandidaturi za predsjednika HDZ-a.

"Stranka je izgubila europske izbore i potrebno je učiniti niz promjena svih aspekata stranačkog djelovanja. Mislim da je to dovoljno dobar motiv. Ako se kandidiram, ja ću i pobijediti", tada je kazao Karamarko. No, ipak je odustao jer je zaključio da nema šanse protiv premijera Andreja Plenkovića.

Karamarku je 64 godine i mogao bi se vratiti u politiku nakon što ju je na ponižavajući način morao napustiti. Sudovi su ga oslobodili odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da je povrijedio načelo obnašanja dužnosti, koja je prouzročila raspad Vlade Tihomira Oreškovića u kojoj je Karamarko bio potpredsjednik. A 2024. godina, u kojoj se održavaju parlamentarni, europski i izbori za predsjednika Republike, možda mu je posljednja šansa za povratak u politiku.

