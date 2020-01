PROCURIO DOKUMENT S ‘GRIJESIMA’ ZAMJENICE RAVNATELJA ZAGREBAČKOG KBC-A: ‘Uništila je radiologiju, njezin rječnik nije primjeren ni birtiji’

Čak 19 liječnika KBC-a Sestre Milosrdnice je 4. listopada 2013. potpisalo dokument kojim traže smjenu Dijane Zadravec zbog njenog nasilja, manipulacija i prijetnji liječnicima i medicinskom osoblju

Nakon što je zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, Dijana Zadravec, izazvala interes javnosti zbog fizičkog okršaja s voditeljicom Odjela nabave medicinskih proizvoda, Mijom Primorac, u javnosti su se pojavili negativni komentari o njoj i to uglavnom iz redova unutar bolnice.

Jutarnji je dospio u posjed dokumenta iz 2013., u kojemu se 19 zaposlenika odjela radiologije požalilo na njeno nasilje, manipulacije i prijetnje, usprkos tome što je nakon najnovijeg slučaja, ona sve oštro demantirala, prozvala medije da insinuiraju i lažu te im zaprijetila tužbom. Dokument je 4. listopada 2013. urudžbiran tadašnjoj sanacijskoj upraviteljici Vesni Šerić, Upravnom vijeću i Povjerenstvu za zaštitu dostojanstva.

Antagonizam na radiologiji

Većina potpisnika dokumenta iz razdoblja kad je ZaUdravec bila vršiteljica dužnosti predstojnice Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju tada je navela kako je ona naredila zabranu bilo kakvih okupljanja, pa čak i predaja smjene te da je već “dulje vremena neprimjerenim i nekolegijalnim ponašanjem dolazila u sukob s brojnim kolegama na odjelu. Nakon što je postavljena za vršiteljicu dužnosti predstojnice, nasilnim postupcima, prijetnjama i manipulacijama pokušava voditi odjel, odbija razgovore s kolegama i time dodatno antagonizira odnose.”

“Naravno da se sjećam da sam to potpisao. Na žalost, svaki dan od tada se prisjećam. Apsolutno ništa se nije promijenilo. Dijana Zadravec potpuno je uništila radiologiju, otjerala šest ili sedam perspektivnih liječnika, dvojici koji idu u mirovinu nije htjela produljiti rad, tako da uskoro neće biti liječnika”, rekao je jedan od liječnika koji je potpisao dokument.

On je htio ostati anoniman, kao i svi ostali sugovornici, jer strahuju od toga da će se Zadravec, uz svoje političko zaleđe, izvući i iz ove situacije te im ponovno zaprijetiti.

“Ako nisi uz nju, onda si protiv nje. Ona to tako gleda i onda kreću razgovori bez imalo kućnog odgoja. Rječnik nije primjeren ni birtiji u tri ujutro. S obzirom na to da je jako malo ljudi uz nju, čak je čistačicu imenovala u administratora kako bi imala više svojih ljudi”, otkrio je drugi potpisnik dokumenta otprije sedam godina.

Strah od otkaza

I ostali govore slično i strahuju od otkaza. Ističu da joj je važno samo da bude na poziciji. Da bi došla do nje, ne bira načine ni sredstva.

“Nazvao bih to diskrepancijom znanja i mogućnosti, što rezultira zloćom. Nije sve za svakoga i mislim da je to frustrira. Stvorena je nezdrava atmosfera koja je uništila Zavod. Potpuno nestručno radi kadrovsku politiku i šalje ljude s radilišta na radilište. Napokon smo mislili da će toj sili doći kraj, ali ova doza čuvanja lika i djela Dijane Zadravec je nečuvena, pa vi sad meni recite kako da ja javno izložim svoje ime? Momentalno bi mi dala otkaz”, rekao je treći potpisnik koji se nada da će otkrivanje ovog dokumenta dovesti do njene smjene.

Njihove nade temelje se na tome što nakon te interne peticije, Dijana Zadravec nije smijenjena. Tadašnja sanacijska upraviteljica tvrdi da za tim nije bilo potrebe, no ipak je uklonjena s pozicije koju je tada obnašala.

“Zadravec je bila vršiteljica dužnosti i tada je bila docentica. S pozicije je maknuta tako što je raspisan natječaj na kojem sam htjela profesorsko zvanje i to je u to vrijeme bio profesor Brnić“, rekla je Vesna Šerić.

Kujundžićevi manevri

Niti drugi pokušaj smjene Dijane Zadravec nije uspio, jer je na zamolbu ministra zdravstva Milana Kujundžića, odgođena sjednica na kojoj joj je trebao biti “uručen otkaz”. Dva dana kasnije, Vlada je smijenila predsjednika Upravnog vijeća bolnice Slavka Oreškovića, a obavijest o njegovoj smjeni je u bolnicu stigla, navodno, tek danas. Iako se Kujundžić pravdao kako je smjena Oreškovića planirana još i prije, mediji su otkrili da je zahtjev za time naknadno ubačen u dnevni red i to na dan sjednice Vlade.

Novi predsjednik Upravnog vijeća je ministrov čovjek od povjerenja i državni tajnik Tomislav Dulibić. Njegov prvi zadatak je održati sjednicu s jednom točkom dnevnog reda, a to je zahtjev za smjenu Dijane Zadravec. Imenovanja i razrješenja rade se na prijedlog ravnatelja, a u ovom je slučaju Mario Zovak zatražio razrješenje svoje zamjenice zbog jednoglasnog zaključka Povjerenstva za unutarnji nadzor i jednoglasnog mišljenja Radničkog vijeća. Dijana Zadravec zasad nije ništa komentirala.