PROCURILO SVJEDOČENJE ZBOG KOJEG JE HRVATSKA IZGUBILA ARBITRAŽU: ‘Potrošio sam 5 milijuna mita koje je MOL dao Sanaderu’

Uz prisutnost suca Ivana Turudića na suđenju Ivi Sanaderu, upravo je Ježićevo svjedočenje bilo razlog zašto je Hrvatska izgubila sud u Švicarskoj

U snimci s arbitražnog suda u Švicarskoj do koje je došao Index, vidi se kako je Robert Ježić priznao e sam potrošio novac koji je trebao isplatiti Ivi Sanaderu kao navodno mito od MOL-a za prepuštanje upravljačkih prava u INI.

Točnije, pet milijuna eura koji su kao prva tranša trebali biti isplaćeni Sanaderu, a Ježić je trebao biti posrednik.

“Gospodinu Ježiću, upravo ste ovome sudu rekjli da ste u listopadu 2009. godine znali da je to novac koji dolazi od korupcije. Pitali ste: ‘Što sam mogao učiniti?’ Najmanje što ste mogli učiniti je ništa. A ono što ste zapravo učinili jest da ste 14 mjeseci kasnije taj novac prebacili u svoju tvrtku za vlastite potrebe te ste ga koristili. Prali ste novac koji dolazi od korupcije. Zašto?” pitao je Boyce Ježića.

‘Jedino što sam mogao učinit’

“Pa to je bilo jedino što sam moga učiniti”, ponavlja Ježić. Odvjetnik je nastavio s pitanjima, no Ježić je nastavio zamuckivati… “Ok, možda nije razuman odgovor. Možda sam ja bio… To mi je prvi put. Teško mi je to protumačiti. I teško mi je dati odgovor”, govorio je Ježić. Ježićevo svjedočenje na toj arbitraži bilo je jedan od dva glavna razloga zašto je Hrvatska izgubila spor s mađarskim MOL-om. Drugi je razlog bila prisutnost suca Ivana Turudića na suđenju Ivi Sanaderu.

Malo drugačije govorio u Zagrebu

Prije nekoliko tjedana na Županijskom sudu u Zagrebu, Ježić je ustvrdio da je moguće da je dio od pet milijuna eura mita za Sanadera završio na njegovom privatnom računu s kojeg je plaćao obveze prema Hypo banci. Postavlja se pitanje čiji je novac Ježić potrošio i zašto mu je uopće uplaćen.

Mađarski poduzetnik Imra Fazekaš na Županijskim sudu u Zagrebu je posvjedočio da je novac zapravo uplaćen za lobiranje u korist ruskih interesa.

“Ovih pet milijuna eura nije bilo za Sanadera. To je novac koji je Ježiću isplaćen da bi lobirao za ruske energetske interese” ustvrdio je Fazekaš.

Ježić radio za Ruse

Mađar govori kako su pet milijuna eura na Ježićev račun uplatile tvrtke pod ruskim utjecajem. Taj novac je bio isplaćen samo zato jer je Ježić obećao da će progurati njihove interese u projektu DružbaAdria.

I Mađari i Rusi uvjereni da ih je prevario

Navodno je Ježić prevario i jedne i druge jer smatraju da je ukupna svota isplaćena sa ruskih računa bila bila čak 18,7 milijuna eura a ne samo pet. Za vrijeme cijele ove avanture Dioki je pao s 850 na troje zaposlenih, piše Index.