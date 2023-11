Nakon što je određen istražni zatvor dvojici maloljetnika koji su uhićeni u široj europskoj akciji zbog terorizma, reporterka RTL-a Katarina Brečić izvijestila je o detaljima u tom slučaju, javlja Danas.hr.

"Ono što sam neslužbeno još doznala, a tiče se sadržaja koji se dijelio na toj online platformi koju su koristile uhićene osobe. Konkretno, tiče se jednog od ove dvojice maloljetnika uhićenih u Hrvatskoj, 16-godišnjaka iz Zagreba. On je tamo na toj online platformi pokazao prilično zavidnu razinu znanja kako sastaviti eksplozivnu napravu i to svoje znanje dijelio s drugima," istaknula je reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Isto tako sam doznala da je tamo iskazivao svoju namjeru da djeluje prema manjinskim skupinama u Hrvatskoj, između ostalog i prema homoseksualnim osobama, ali isto tako što posebno zabrinjava iskazivao namjeru da je spreman djelovati i prema hrvatskoj Vladi," nastavlja u javljanju. "Na koji točno način? U ovom trenutku ne znamo."

"Vidjeli ste da premijer Andrej Plenković nije htio komentirati danas niti jednu drugu temu van prometne nesreće njegovog ministra. On sigurno dobiva izvješće SOA-e i sigurno zna o čemu se tu točno radi, no da se radi o ozbiljnim prijetnjama ove dvojice maloljetnika ne pokazuju samo kvalifikacija kaznenog djela koju je dao DORH a. To je kazneno djelo obuke za terorizam, nego pokazuje i činjenica da je sudac za mladež odredio ovoj dvojici 16 godišnjaka istražni zatvor," dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otvaraju se pitanja o sigurnosti u Hrvatskoj

"Oni su ovdje u zatvoru u Remetincu jer da su izdvojeni od drugih zatvorenika. No, činjenica je da se maloljetnicima iznimno rijetko određuje istražni zatvor i očito je njihova prijetnja, odnosno osnovana sumnja bila tolika da je određeno da moraju ići u jednomjesečni zatvor. SOA se danas nije oglašavala tako da mi ne znamo je li ovo situacija u kojoj treba pojačati budnost i je li trebao povećati opasnost terorističkog djelovanja."

Iako je Hrvatska dosada bila izolirana od ovakvih situacija, ovaj slučaj otvara pitanja o sigurnosti u Hrvatskoj, kaže Brečić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nama je samo na raspolaganju njihovo izvješće o sigurnosti u zemlji iz 2022. godine koji govori da ekstremističke djelovanje u Hrvatskoj nema veliko uporište niti se može regrutirati velik broj sljedbenika za takvo djelovanje, ali da postoje radikalizirati pojedinci i da se mogu dogoditi pojedinačni incidenti. Isto tako, tamo se navodi da, i to ne bez razloga, da teroristički napadi u posljednje vrijeme u Europi su sve češći. Vidimo da je Hrvatska do sada bila izolirana od takvih situacija, ali i ovakva jedna sigurno situacija. Uhićenje dvojice maloljetnika povezanih s terorizmom postavlja brojna pitanja o sigurnosti u Hrvatskoj," poručila je Brečić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Od jutra velika akcija policije u Slavoniji. Odvjetnik osumnjičenog: 'Što se činjenično točno stavlja na teret znat ću kad primimo optužni prijedlog'