PROCURILO CIJELO PISMO KOJE JE MIHALINEC POSLAO PROSVJETARIMA KASNO SINOĆ: ‘Jedino vi imate pravo donijeti odluku…’

Mihalinec uputio pismo članovima Nezavisnog sindikata zaposlenih: ‘Ponuda Vlade RH nije ono što su sindikati iskazali u svojim zahtjevima’

Šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec uputio je danas svojim članovima pismo koje je u cijelosti objavio Večernji list. U pismu je izvijestio kako je nakon višesatnih pregovora s predsjednikom Vlade, u kasnim večernjim satima 26. studenog 2019. Vlada Republike Hrvatske predložila Sporazum o dodatku na plaće za zaposlene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, pri čemu je naglasio da je riječ o “konačnoj ponudi” i da više nema pregovora.

Nije ono što su tražili

“Ponuda Vlade RH nije ono što su sindikati iskazali u svojim zahtjevima. Vlada čvrsto stoji na stajalištu da će o koeficijentima razgovarati tijekom 2020. godine u analizi cjelokupnog sustava plaća. Iz tog razloga sada nudi dodatke na plaće kao kompenzacijsku mjeru.

Čelnici sindikata nemaju pravo prihvaćati ili odbijati ponudu već je daju vama na izjašnjavanje, jer radi se o vašim plaćama i statusu i jedino vi imate pravo o tome donijeti odluku”, napisao je Mihalinec te dodao da će Vlada razgovarati zajedno sa sindikatima o koeficijentima u javnim službama temeljem provedene analize sustava u javnim i državnim službama.

Kompenzacijska mjera

“Vlada Republike Hrvatske obvezuje se zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama kao kompenzacijsku mjeru isplatiti dodatak na osnovnu plaću u iznosu 3% od 1.12.2019. kao i dodatnih 1% od 1.06.2020. godine.Ukoliko ne bude realizirana Uredba o izmjeni koeficijenata složenosti poslova do 31. prosinca 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske obvezuje se isplatiti i dodatak od 1% od 1.12.2020. godine.

U tom slučaju to bi bilo ukupno 5% dodataka na plaće do kraja 2020. godine samo za sve zaposlene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju. Pred Sindikatima je i prijedlog Sporazuma o osnovici za plaće u 2020. godini temeljem kojeg bi se osnovica za plaće u javnim službama podizala tri puta po dva posto i to 1.1.2020. 2%, 1.6.2020. 2% i 1.10.2020. 2%, što bi kumulativno bilo povećanje osnovice za 6,12%. Uz to predlaže se i povećanje iznosa božićnice i regresa za godišnji odmor u iznosima od 1500,00 kn, kao i povećanje iznosa dara za djecu u iznosu od 600,00 kn.

U slučaju prihvaćanja Sporazuma ukupno bi to za zaposlene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju do kraja 2020. godine bilo povećanje plaće od 10,12% uz dodatnih 1% ukoliko ne dođe do izmjene Uredbe o koeficijentima. Prijedlog Sporazuma o dodatku na plaće za zaposlene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju je predmet izjašnjavanja svih zaposlenih u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama koji su sudjelovali u štrajku.

Koji je uvjet prihvaćanja sporazuma?

Prihvaćanjem Sporazuma prestaju sve štrajkaške aktivnosti, a Vlada Republike Hrvatske obvezala se da će u tom slučaju dani provedeni u štrajku biti plaćeni. Ponuda Vlade nije ono što su Sindikati istaknuli u svojim zahtjevima. Ukoliko ne prihvatite prijedlog Sporazuma, nastavit ćemo sve štrajkaške aktivnosti. Sporazum će biti prihvaćen ili odbijen ukoliko se za ili protiv njega izjasni 50% + 1 zaposlenik koji je izašao na izjašnjavanje. Odluka u izjašnjavanju obvezuje Sindikat, kao i sve zaposlene”, navodi se u pismu kojeg potpisuje Branimir Mihalinec.