PROCURILO: Bilo je burno na koalicijskom sastanku; Plenković se naljutio na partnere, oni uzvratili: ‘Mi se izbora ne bojimo’

Premijer je tražio da budu složni, budući da su druga opcija prijevremeni izbori

Danas se održao sastanak vladajuće većine, nakon čega se premijer Plenković obratio javnosti, ponovivši, kao puno puta dosad, da je vladajuća većina stabilna.

No, kako doznaje N1, na sastanku je bilo prilično burno. Nakon što je srušen kvorum na glasanju u Saboru, došlo je do povišenih tonova.

Nakon što je postalo jasno da HSLS, HNS, a potencijalno i Reformisti neće biti izričito protiv prijedloga o ukidanju članarina HGK, došlo je do rasprave.

Plenković traži slogu

Plenkovića je razljutilo što je došlo do toga se u zadnji čas točka miče s dnevnog reda i to što koalicijski partneri nisu na vrijeme iskomunicirali da bi moglo doći do problema u Saboru. HSLS i HNS branili su se kako je HDZ i otprije znao njihov stav oko toga.

Premijer je tražio da budu složni, budući da su druga opcija prijevremeni izbori. Partneri su mu na to uzvratili kako se izbora ne boje i da su za njih spremni u svakom trenutku.

Cijela priča smirila se kako je sastanak stizao kraju te su se članovi vladajuće većine složili da je Mostova inicijativa apsolutno nepotrebna te da je to politikanstvo, prenosi N1.