PROCURILI REZULTATI INTERNE INSPEKCIJE: Tvrde da je Mostova zastupnica primila lokalnu anesteziju i da je sve OK

Inspekcije Ministarstva zdravstva navodno je ustanovila kako je sve bilo u redu u slučaju Ivane Ninčević Lesardić, javlja Slobodna Dalmacija

“To je bilo najmučnijih 30 minuta u mom životu, svaku sekundu bih vam mogla opisati jer mi je trajala vječnost”, riječi su to kojima je mostova zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić u Saboru opisala, kako je tvrdila, kiretažu bez anestezije u splitskoj bolnici koju je prošla nakon spontanog pobačaja u trećem mjesecu trudnoće.

Svojim istupom zastupnica je podigla javnost na noge, a predstojinik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split prof. dr. Deni Karelović odmah je istupio u javnosti te u obrani svojih kolega izjavio kako Ninčević- Lesardić nije prošla kiretažu već vakum aspiraciju i to pod lokalnom anestezijom.

Odmah potom inspekciju u bolnicu uputio je i ministar Milan Kujundžić, a njeni rezultati koje je objavila Slobodna Dalmacija idu u korist izjava dr. Karelovića, odnosno utvrđeno je kako je u slučaju mosove zastupnice sve učinjeno prema pravilima struke te da je postupak vakum aspiracije rađen pod lokalnom anestezijom. Nepravilnosti nije bilo. A to je utvrdilo i bolničko povjerenstvo.

Zastupnica zasad ne želi komentirati

Ivana Ninčević-Lesardić zasad informacije nije željela komentirati navodeći kako će to učiniti kada one budu službeno objavljene. Očekuje se to, kako piše Slobodna, u petak kada je Povjerenstvo Ministarstva zdravstva objaviti rezultate i ostalih rezultata inspekcijskih nadzora čiju provedbu je ministar naložio u hrvatskim bolnicama, a nakon brojnih prigovara pacijentica.

Kiretaža je invazivnija metoda čišćenja stijenke maternice od vakum aspiracije. Prilikom kiretaže koristi se metalni instrument, a priikom vakum aspiracije cijev.